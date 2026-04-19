Somos Ribadumia y Cambados buscan con otras formaciones gallegas una alternativa ciudadana a las próximas municipales

Somos Cambados y Somos Ribadumia acudirán el día 25 a una nueva reunión de Agora Galicia, pero de las más relevantes, pues se decidirá el modelo de concurrencia a las elecciones municipales de 2027. Se trata de una confederación de proyectos locales que busca crear una alianza específica para esta cita, pero sin tratarse de una integración.

Son «colaboraciones desde los propios espacios locales, sin que estos pierdan ni su identidad ni la independencia de trabajo y gestión. (...) Con el objetivo de compartir experiencias de trabajo municipal y avanzar hacia un proyecto amplio», explican en un comunicado conjunto sus portavoces, Tino Cordal y Sergio Soutelo, respectivamente. Ediles de gobierno y oposición.

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Con todo, habrá una coordinadora y un código ético común. «Creemos firmemente en la cooperación de los proyectos de base y con los movimentos de la ciudadanía», añaden, indicando que quieren ser la alternativa para los abstencionistas, descontentos con el escenario actual y convencer a votantes de otras fuerzas de que «hay una alternativa gallega construida por vecinos, sin dogmatismos ni hipotecas». Que se diferencia, aseguran, de otras que «únicamente trabajan en base a encuestas e intenciones de voto, aislándose de la realidad social».