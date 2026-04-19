La alegría de la solidaridad llena O Piñeiriño de Vilagarcía con el Solifest

El barrio de O Piñeiriño se convirtió hoy en el epicentro de la solidaridad en Arousa para ayudar al proyecto de Amencer-Aspace.

Zona gastro, conciertos con Amaramar, The Bics, Somoza Trío o Javi Maneiro, entre otros, zona infantil, mercadillo artesano, cortes de pelo solidarios e incluso un puesto de tatuajes dieron vida al Solifest de la asociación Breogán, el festival apoyado por figuras como el pianista James Rhodes.

No faltaron autoridades como el diputado provincial Javier Tourís y alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, que cumplió su promesa de ser parte activa, sumando un nuevo tatuaje a su piel.

Público asistente a uno de los conciertos del Solifest. / Iñaki Abella

Un número 77 en la muñeca para hacer honor a su amigo fallecido el año pasado, Juan Pérez Eyré, que además de profesor era jugador de baloncesto y lució este número en la camiseta.

Por supuesto, las primeras filas estuvieron reservadas para los usuarios del centro y alguno incluso se animó a subir al escenario con el artista arousano, muy implicado en causas sociales y, de hecho, es el embajador de la fundación GaliciAME cuya presidenta, la cambadesa Merchi Álvarez, tampoco se perdió la actuación.

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No faltaron los cortes de pelo solidarios / Iñaki Abella

Las caras del público lo dijeron todo durante la amplia jornada de esta cita, que echó el candado a las once de la noche. Quien se adentró en el corazón del «mejor barrio del mundo» salió con una sonrisa. La organización espera superar la recaudación del año pasado y poder ayudar a sufragar diferentes terapias para los usuarios del centro Princesa Letizia.