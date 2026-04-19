Ravella ultima la licitación que permitirá ganar un aparcamiento en la playa de A Concha
El Concello está a la espera de que Intervención dé luz verde al proyecto de preparación del nuevo depósito de coches
El Concello de Vilagarcía espera licitar más pronto que tarde el proyecto para poder trasladar el depósito de coches a la parcela de O Pousadoiro. Se trata de un paso más hacia la entrada en funcionamiento de un nuevo aparcamiento público en la ciudad y, en esta ocasión, junto a la playa de A Concha. En este caso, seguirá el modelo de Xoán XXIII, de pago, pero con bonificaciones.
Ravella presentó el proyecto de 80.000 euros el pasado agosto y sus responsables aseguran la inexistencia de problemas ante la falta de noticias en todos estos meses. De hecho, recuerdan que la reubicación del depósito en una parcela municipal que está junto al pazo de San Antoniño está vinculado a la preparación de la misma y este gasto se sufragará con el préstamo municipal, cuya licitación aún se resolvió hace un par de semanas. Esto tampoco llegó antes, destacan, pues había que esperar a la aprobación definitiva del Presupuesto municipal de 2025 tras superar el periodo de exposición pública para alegaciones y que no llegó antes pues, cabe recordar, que las previsiones económicas se aprobaron el pasado octubre.
Así las cosas, las mismas fuentes confirman que el proyecto solo está pendiente del visto bueno de Intervención para poder sacarlo a licitación. Este incluye la preparación de este terreno, que mide unos 2.247 metros cuadrados y linda con la carretera PO-305 y la finca de ese inmueble. En concreto, a desbrozarlo, instalar un cierre perimetral y adecuarlo para la colocación de una caseta y los postes de luz.
Una vez se pueda proceder a la reubicación del depósito, la parcela que ocupa actualmente el servicio, junto a la playa, se liberará y transformará en un aparcamiento público y bonificado con capacidad para unos 80 vehículos.
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