Prenden fuego en el viejo balneario de Vilagarcía para cocinar

El viejo balneario de la playa de Compostela, en Vilagarcía de Arousa, vuelve a ser noticia a causa del fuego. Aunque esta vez no por un incendio como los acaecidos en el pasado, sino porque alguien había decidido cocinar dentro.

A pesar de que fue tapiado en varias ocasiones, parece que sigue siendo frecuentado por okupas, y fueron ellos los que, pasada la medianoche de ayer, decidieron encender un fuego para prepararse la cena.

Los vecinos pensaron inicialmente que el humo que veían procedía de otro incendio en el inmueble, por lo que se activaron tanto la Policía Local como Emergencias Vilagarcía.

Al llegar al lugar, los efectivos intervinientes comprobaron que las personas que allí pernoctan habían decidido hacer algo al fogón antes de irse a dormir.

Ni que decir tiene que les dieron orden de apagar el fuego, sobre todo tras realizar las comprobaciones oportunas y determinar que los niveles de dióxido de carbono acumulados resultaban peligrosos para la salud pública.