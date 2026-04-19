Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ferroviarios vs Plan GaliciaEntrevista Román RodríguezDebate Candidatos Rectorado VigoNuevo Hotel VigoVaca BaionaDesahucio VigoRevolución Coros
instagramlinkedin

Prenden fuego en el viejo balneario de Vilagarcía para cocinar

Los okupas decidieron prepararse la cena y los vecinos pensaron que había otro incendio en el edificio

Un incendio anterior en el balneario de la playa de Compostela.

Un incendio anterior en el balneario de la playa de Compostela. / FdV

Manuel Méndez

Manuel Méndez

Vilagarcía

El viejo balneario de la playa de Compostela, en Vilagarcía de Arousa, vuelve a ser noticia a causa del fuego. Aunque esta vez no por un incendio como los acaecidos en el pasado, sino porque alguien había decidido cocinar dentro.

A pesar de que fue tapiado en varias ocasiones, parece que sigue siendo frecuentado por okupas, y fueron ellos los que, pasada la medianoche de ayer, decidieron encender un fuego para prepararse la cena.

Los vecinos pensaron inicialmente que el humo que veían procedía de otro incendio en el inmueble, por lo que se activaron tanto la Policía Local como Emergencias Vilagarcía.

Al llegar al lugar, los efectivos intervinientes comprobaron que las personas que allí pernoctan habían decidido hacer algo al fogón antes de irse a dormir.

Noticias relacionadas y más

Ni que decir tiene que les dieron orden de apagar el fuego, sobre todo tras realizar las comprobaciones oportunas y determinar que los niveles de dióxido de carbono acumulados resultaban peligrosos para la salud pública.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El antiguo concesionario Opel de la Avenida de Madrid será un hotel de 3 estrellas y 132 habitaciones
  2. La afición del Friburgo se rinde al «aura» de Balaídos y Vigo: «Estuve en muchos estadios y esto es una experiencia 10/10 »
  3. Aceleran los proyectos más esperados: centro de mayores de Amancio Ortega, O Posío y el gran parque y piscinas de Ponte Canedo
  4. «Éxito» en la huelga del sector textil en Galicia para impedir el avance de un posible convenio estatal
  5. Renfe lanza su «Plan Galicia 2026» con los Avril: será la primera vez que añada trenes en el Eje Atlántico entre Vigo y A Coruña desde 2015
  6. Un ourensano intenta pasar la ITV con un coche y una caravana vinculados a una estafa sufrida por un riojano
  7. La Xunta acomete el mayor movimiento de personal de su historia: 3.200 empleados públicos cambian de puesto, el 12 por ciento de toda la plantilla
  8. «Quedarán prohibidas las comunicaciones por WhatsApp entre familias y profesores. Se harán a través de un canal oficial y dentro de un horario»

Prenden fuego en el viejo balneario de Vilagarcía para cocinar

Herido de gravedad un ciclista que cayó de su bici a las dos de la madrugada, en Vilagarcía

Herido de gravedad un ciclista que cayó de su bici a las dos de la madrugada, en Vilagarcía

Gardacostas interviene cacharros, nasas, centollo y pulpo en las rías de Vigo y Arousa

Gardacostas interviene cacharros, nasas, centollo y pulpo en las rías de Vigo y Arousa

La memoria del juez Luis Pando, una vacuna social: «No es ideología, ni abrir heridas, es para no repetir injusticias»

La memoria del juez Luis Pando, una vacuna social: «No es ideología, ni abrir heridas, es para no repetir injusticias»

Nace la primera agrupación forestal de propietarios en el monte Xiabre

Nace la primera agrupación forestal de propietarios en el monte Xiabre

Baños Print, la empresa que suda tinta tres generaciones después

Baños Print, la empresa que suda tinta tres generaciones después

El vecino de Meis que vigila los procesos electorales por el mundo

El vecino de Meis que vigila los procesos electorales por el mundo

Ravella ultima la licitación que permitirá ganar un aparcamiento en la playa de A Concha

Ravella ultima la licitación que permitirá ganar un aparcamiento en la playa de A Concha
Tracking Pixel Contents