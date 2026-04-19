La orquesta Gaos cautivó a melómanos en Cambados con obras de Rossini y el ballet «La Boutique Fantasque»

La orquesta de música clásica Gaos volvió en encandilar a los melómanos en el salón Peña de Cambados. Lo hizo en la noche del sábado interpretando obras de Gioachino Rossini, extraídas de su última época, cuando el compositor italiano, abandonada la creación operística, vivió afincado en París entregado a composiciones de orquesta.

Para revivir a este genio de la música culta, la orquesta Gaos, integrada por los jóvenes talentos de los conservatorios gallegos superiores y dirigida por el maestro Fernando Briones, interpretó de forma íntegra dos obras suyas: en la primera parte, el «Concierto para fagot y orquesta», y en la segunda parte «La Boutique Fantasque», ballet concebido por el también italiano Ottorino Respighi a partir obras de piano de propio Rossini.

El «Concierto para fagot y orquesta», con el coruñés Esteban García como solista, ofrecía tres movimientos con protagonismo para un instrumento menos habitual en primera línea. En el pri-mer movimiento, un fagote, unas veces burlesco y juguetón entre sus graves y agudos, dialogó con la orquesta, para luego tornarse más académico en el segundo y, en el tercero, recuperar el tono jocoso del fagot con pasajes vivaccísimos, conversando con la orquesta acompañada por los arpe-gios de guitarra española que interpretaba el propio Fernando Briones mirando a la orquesta.

Público asistente al concierto de la orquesta Gaos en Cambados. / Tino Hermida

Más sugerente aún, en la segunda parte, «La Boutique Fantasque», de Respighi Rossini, ballet estrenado en Londres en 1919, y que evocaba el mundo de una juguetería parisina del siglo XIX, donde los juguetes cobranban vida y sentimientos por la noche. Por la mañana, cuando abre al público y llegan los clientes, el propietario les muestras los juguetes, cada uno con su música que interpretaba la orquesta Gaos, y donde, guiado por la narradora, el público pudo identificar y evocar dos marionetas italianas que bailaban la alegre tarantela de su país; otra pareja de juguetes interpretando una mazurka, dos soldados cosacos con sus saltos y patadas en sus bailes… Pero lo que realmente encandiló a los clientes fue la pareja de juguetes que bailaba el can-can que se imponía en los cabarets parisinos de la época, pero que ocultaba tras de sí su historia de amor que evocaba la orquesta.

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Unas 250 personas coparon media entrada del aforo, para no irse indiferentes de uno de esos conciertos que engancha. Quien siguió a la Gaos en su anterior concierto, «Futuro», a finales de febrero en esta misma sede, repitió en este de Rossini y tiene ya en agenda el tercero de la saga suscrito por convenio con el Concello de Cambados: será el 28 de junio, con «Groove!», basado en el ritmo y el movimiento que acerca la clásica al«“swing» y en promete volver a cautivar en Cambados.