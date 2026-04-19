Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ferroviarios vs Plan GaliciaEntrevista Román RodríguezDebate Candidatos Rectorado VigoNuevo Hotel VigoVaca BaionaDesahucio VigoRevolución Coros
instagramlinkedin

La orquesta Gaos cautivó a melómanos en Cambados con obras de Rossini y el ballet «La Boutique Fantasque»

Unas 250 personas disfrutaron del concierto de la formación que este año ofrece varias actuaciones en la villa tras un acuerdo con su Concello

Un momento del concierto de la orquesta Gaos en Cambados.

Un momento del concierto de la orquesta Gaos en Cambados. / Tino Hermida

Tino Hermida

Cambados

La orquesta de música clásica Gaos volvió en encandilar a los melómanos en el salón Peña de Cambados. Lo hizo en la noche del sábado interpretando obras de Gioachino Rossini, extraídas de su última época, cuando el compositor italiano, abandonada la creación operística, vivió afincado en París entregado a composiciones de orquesta.

Para revivir a este genio de la música culta, la orquesta Gaos, integrada por los jóvenes talentos de los conservatorios gallegos superiores y dirigida por el maestro Fernando Briones, interpretó de forma íntegra dos obras suyas: en la primera parte, el «Concierto para fagot y orquesta», y en la segunda parte «La Boutique Fantasque», ballet concebido por el también italiano Ottorino Respighi a partir obras de piano de propio Rossini.

El «Concierto para fagot y orquesta», con el coruñés Esteban García como solista, ofrecía tres movimientos con protagonismo para un instrumento menos habitual en primera línea. En el pri-mer movimiento, un fagote, unas veces burlesco y juguetón entre sus graves y agudos, dialogó con la orquesta, para luego tornarse más académico en el segundo y, en el tercero, recuperar el tono jocoso del fagot con pasajes vivaccísimos, conversando con la orquesta acompañada por los arpe-gios de guitarra española que interpretaba el propio Fernando Briones mirando a la orquesta.

Público asistente al concierto de la orquesta Gaos en Cambados.

Público asistente al concierto de la orquesta Gaos en Cambados. / Tino Hermida

Más sugerente aún, en la segunda parte, «La Boutique Fantasque», de Respighi Rossini, ballet estrenado en Londres en 1919, y que evocaba el mundo de una juguetería parisina del siglo XIX, donde los juguetes cobranban vida y sentimientos por la noche. Por la mañana, cuando abre al público y llegan los clientes, el propietario les muestras los juguetes, cada uno con su música que interpretaba la orquesta Gaos, y donde, guiado por la narradora, el público pudo identificar y evocar dos marionetas italianas que bailaban la alegre tarantela de su país; otra pareja de juguetes interpretando una mazurka, dos soldados cosacos con sus saltos y patadas en sus bailes… Pero lo que realmente encandiló a los clientes fue la pareja de juguetes que bailaba el can-can que se imponía en los cabarets parisinos de la época, pero que ocultaba tras de sí su historia de amor que evocaba la orquesta.

Noticias relacionadas

Unas 250 personas coparon media entrada del aforo, para no irse indiferentes de uno de esos conciertos que engancha. Quien siguió a la Gaos en su anterior concierto, «Futuro», a finales de febrero en esta misma sede, repitió en este de Rossini y tiene ya en agenda el tercero de la saga suscrito por convenio con el Concello de Cambados: será el 28 de junio, con «Groove!», basado en el ritmo y el movimiento que acerca la clásica al«“swing» y en promete volver a cautivar en Cambados.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El antiguo concesionario Opel de la Avenida de Madrid será un hotel de 3 estrellas y 132 habitaciones
  2. La afición del Friburgo se rinde al «aura» de Balaídos y Vigo: «Estuve en muchos estadios y esto es una experiencia 10/10 »
  3. Aceleran los proyectos más esperados: centro de mayores de Amancio Ortega, O Posío y el gran parque y piscinas de Ponte Canedo
  4. Un ourensano intenta pasar la ITV con un coche y una caravana vinculados a una estafa sufrida por un riojano
  5. «Quedarán prohibidas las comunicaciones por WhatsApp entre familias y profesores. Se harán a través de un canal oficial y dentro de un horario»
  6. «Éxito» en la huelga del sector textil en Galicia para impedir el avance de un posible convenio estatal
  7. Renfe lanza su «Plan Galicia 2026» con los Avril: será la primera vez que añada trenes en el Eje Atlántico entre Vigo y A Coruña desde 2015
  8. La Xunta acomete el mayor movimiento de personal de su historia: 3.200 empleados públicos cambian de puesto, el 12 por ciento de toda la plantilla

Somos Ribadumia y Cambados buscan con otras formaciones gallegas una alternativa ciudadana a las próximas municipales

Somos Ribadumia y Cambados buscan con otras formaciones gallegas una alternativa ciudadana a las próximas municipales

La orquesta Gaos cautivó a melómanos en Cambados con obras de Rossini y el ballet «La Boutique Fantasque»

La orquesta Gaos cautivó a melómanos en Cambados con obras de Rossini y el ballet «La Boutique Fantasque»

El Concello de Cambados y la oposición, enfrentados por las ayudas provinciales

El Concello de Cambados y la oposición, enfrentados por las ayudas provinciales

Prenden fuego en el viejo balneario de Vilagarcía para cocinar

Herido de gravedad un ciclista que cayó de su bici a las dos de la madrugada, en Vilagarcía

Herido de gravedad un ciclista que cayó de su bici a las dos de la madrugada, en Vilagarcía

Gardacostas interviene cacharros, nasas, centollo y pulpo en las rías de Vigo y Arousa

Gardacostas interviene cacharros, nasas, centollo y pulpo en las rías de Vigo y Arousa

La memoria del juez Luis Pando, una vacuna social: «No es ideología, ni abrir heridas, es para no repetir injusticias»

La memoria del juez Luis Pando, una vacuna social: «No es ideología, ni abrir heridas, es para no repetir injusticias»

Nace la primera agrupación forestal de propietarios en el monte Xiabre

Nace la primera agrupación forestal de propietarios en el monte Xiabre
Tracking Pixel Contents