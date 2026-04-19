Nace la primera agrupación forestal de propietarios en el monte Xiabre

La Xunta de Galicia está interesada en fomentar la creación de agrupaciones forestales de gestión conjunta, una fórmula para mejorar aspectos como la limpieza del monte o las repoblaciones con especies autóctonas, que son fundamentales para la prevención de los incendios forestales, pero que a menudo se ven obstaculizadas por el minifundismo. Y la comunidad de montes de Saiar, en Caldas de Reis, ha recogido el guante y constituido recientemente una de estas agrupaciones, la primera que funciona en el monte Xiabre.

Para ello, han acotado una parcela de unas 40 hectáreas situada en la zona de Casal do Mato. La comunidad de montes tiene una cuarta parte de esa superficie, y el resto es de particulares. Una quincena de ellos ya dieron el visto bueno a sumarse a la agrupación.

La principal ventaja de esta herramienta es que una entidad profesional elaborará el proyecto de mantenimiento de las parcelas agrupadas, y los propietarios podrán acceder a generosas subvenciones de la Xunta para realizar los trabajos de desbroce o plantaciones. La comunidad de montes de Saiar está muy ilusionada con este proyecto al que, en todo caso, todavía se pueden ir sumando los demás propietarios de la zona.

Un tractor de la comunidad de montes de Saiar, en una pista de Xiabre. / Noe Parga

Uno de los objetivos que persiguen las agrupaciones forestales es evitar que haya parcelas sin desbrozar dentro de superficies bien conservadas, algo que sucede en la actualidad debido a la existencia de multitud de parcelas pequeñas en manos de propietarios que se han desentendido de ellas o que en muchos casos ni siquiera son conocidos por la administración. De hecho, la normativa establece que los dueños de las parcelas incluidas en una agrupación forestal no están obligados a integrarse en la misma; pero sí lo estarán a mantener sus terrenos en buenas condiciones.

Prevención de incendios

En Vilagarcía de Arousa, el Ayuntamiento tiene una línea de subvenciones para ayudar a las comunidades de montes a ejecutar trabajos de prevención de incendios. Fundamentalmente, se trata de limpiezas, puesta a punto de pistas forestales y plantación de especies frondosas, como los robles o los castaños.

La comunidad de montes de Trabanca Badiña ha terminado estos días la puesta a punto de una parcela que está afectada por la presencia de un castro, por lo que tuvieron que encargar y costear un informe arqueológico y esperar posteriormente el visto bueno de Patrimonio. Una vez finalizada la limpieza, hacia finales de año se plantarán castaños y nogales. Esta finca se encuentra junto al «bosque comestible», donde los comuneros de Trabanca Badiña han plantado diferentes frutales.

En Rubiáns, estuvieron realizando una poda de castaños en una parcela de unas ocho hectáreas, y en la actualidad están ultimando los detalles de un acuerdo con la sociedad de caza Barusi para la puesta a punto de los caminos, algo fundamental en caso de incendio para facilitar el paso de los medios de extinción. El acuerdo contempla que los cazadores se ocuparían de la limpieza, y que la harían con maquinaria cedida por la comunidad de montes.

Los comuneros de Rubiáns y los cazadores de Barusi estudian colaboran en la puesta a punto de caminos

En Rubiáns tienen desbroces pendientes, pero prefieren esperar un poco más, para evitar que una primavera especialmente húmeda y calurosa pueda provocar un crecimiento excesivo de maleza en zonas ya desbrozadas, con lo que se perdería parte del efecto preventivo a las puertas del verano.

En Cornazo, la comunidad de montes ha aprovechado la ayuda municipal para trabajar en el entorno del antiguo campo de fútbol de A Balada Pequena, donde además de limpiar se plantaron castaños. También actuaron en un pinar extenso próximo a Lobeira y en un relleno que les quedó de cuando se hizo la vía rápida.

Finalmente, Saiar dispone de personal y maquinaria propios, por lo que realizan trabajos todo el año. Asimismo, cedieron a la empresa maderera Finsa una parcela situada en la parte alta de Xiabre, de modo que es el personal de la firma el que se ocupa de la gestión y puesta a punto del terreno.

Noticias relacionadas

Todos estos trabajos están pensados para reducir el impacto de un eventual incendio forestal. El pasado año O Salnés no sufrió, por fortuna, grandes fuegos. n