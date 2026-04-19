Herido de gravedad un ciclista que cayó de su bici a las dos de la madrugada, en Vilagarcía

Un ciclista sufrió un accidente de circulación la pasada madrugada, resultando herido de consideración, por lo que tuvo que ser evacuado al Hospital Público do Salnés.

Así lo confirma la Policía Local de Vilagarcía, donde aclaran que los hechos tuvieron lugar al filo de las dos de la madrugada a la altura de la rotonda en la que confluyen las calles Laureano Gómez-Paratcha y Elpidio Villaverde.

Los agentes que realizaban la patrulla nocturna por la zona se encontraron tendido en el suelo al ciclista, inmediatamente después de que se cayera, por causas que se desconocen, y comprobaron que «estaba en estado inconsciente».

Fue por ello que alertaron al 061, que envió al lugar la ambulancia que se encargaría de la evacuación del herido, que en el momento de abandonar la zona del suceso «ya había recuperado la consciencia».

Desde el departamento policial detallan que presentaba un fuerte golpe en la cabeza y que en la caída no habría estado implicado ningún otro vehículo.

Por otra parte, la policía de Vilagarcía también da cuenta de un robo con fuerza en un vehículo estacionado en Rubiáns.

Parece ser que el ladrón rompió una ventanilla a través de la cual procedió a sustraer un sobre con dinero que había en el interior del turismo.

Según el relato policial, hay un testigo de lo sucedido, el cual recriminó al ladrón y llegó a perseguirlo cuando se dio a la fuga, «hasta perderlo de vista al adentrarse en una finca oscura».