Gardacostas interviene cacharros, nasas, centollo y pulpo en las rías de Vigo y Arousa
Los efectivos del servicio adscrito a la Consellería do Mar inspeccionaron esta mañana diferentes polígonos bateeiros
Gardacostas de Galicia, que hace unos días decomisaba diez toneladas de sardina en una empresa frigorífica de Meaño, tras comprobar que la mercancía procedía de un barco del cerco que había superado la cuota máxima, ha vuelto a desplegar una importante intervención esta misma mañana en las rías de Arousa y Vigo, dando como resultado el levantamiento de once actas por presunta infracción.
Esta vez los efectivos del servicio de vigilancia e inspección dependiente de la Consellería do Mar se incautaron de trescientos aparejos ilegales, tales como los populares cacharros empleados en la extracción de pulpo, y diferentes tipos de nasas, especialmente empleadas para la captura de camarón y nécora, que está en veda.
No faltó la interceptación de una buena cantidad de miños, que son las redes usadas para obtener especies como el centollo, y que en este caso estaban caldas de forma irregular.
El balance de este operativo también da cuenta de la intervención de 660 metros de cabos, lo cual tiene mucho que ver con el hecho de que la intervención de Gardacostas se extendiera a diferentes polígonos mejilloneros.
En cuanto a las especies recuperadas esta mañana por los guardacostas, destacan 40 kilogramos de pulpo y 11 de centollo.
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