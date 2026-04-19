Política local
El Concello de Cambados y la oposición, enfrentados por las ayudas provinciales
El PP califica de «patético» que «saquen pecho» de la concesión tras los problemas que han tenido y el alcalde le acusa de actuar con «hipocresía y mentiras»
Los problemas que ha tenido el Concello de Cambados en los últimos tiempos con las ayudas provinciales generaron un nuevo enfrentamiento entre cuatripartito y oposición. Mientras que para el PP «es patético» que «saquen pecho» del dinero para O Pombal, porque es el segundo intento tras perder 87.000 euros el año pasado.
El alcalde, Samuel Lago, le replica al modo del, a mucha honra, recordándole que ahora se podrá hacer porque se logró «una desafectación extraordinaria, con pocos casos en Galicia. Aún gobernaba el PP cuando venció la primera concesión».
Los populares llevan «todo el mandato sin ver ni una sola actuación de relevancia» en instalaciones deportivas que «están en muy mal estado». «Solo han protagonizado pérdida de fondos o contrataciones fallidas», añadió su portavoz, Sabela Fole, señalando también el caso de Burgáns, pero cometió el error de indicar que perdieron el dinero. «Además de hipocresía, añade mentiras, pues la obra está adjudicada», le replicó el regidor, recordando que solo tuvieron que modificar el proyecto, aunque sin mencionar que fue porque el primero era insuficiente y tardaron un año en solventar esto.
Fole también mencionó el caso del pabellón del CEIP San Tomé porque «van justos de plazo» y pide al Ejecutivo que «trabaje con diligencia» para que estos proyectos sean una realidad, ya que ve «muy lejos» su realización, «conociendo su nivel de gestión». Asimismo le advirtió que estarán pendientes de otras cuestiones en el tintero, como los baños de la piscina, la reapertura del espacio deportivo de Oubiña o el nuevo para Vilariño.
Para Lago, sus críticas son una muestra del «mayor cinismo», pues «critica que saquemos pecho por las ayudas conseguidas cuando ella estaba allí para la foto, sacando pecho también, pero sin acreditar mérito alguno en su consecución».
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