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La Ruada das Gotas regresa a Ribadumia en junio

Tendrá lugar entre el 20 y el 21 de junio, cuando se organice la séptima edición

Una de las actividades de la Ruada das Gotas en su última edición

Una de las actividades de la Ruada das Gotas en su última edición / Noe Parga

Adolfo Gago

Ribadumia

La Asociación Gotas pola Diversidade Social, en colaboración con el Concello de Ribadumia, impulsará la VII edición de la Ruada das Gotas, Orgullo LGBTIQ+ en el rural, una cita que ya se ha convertido en imprescindible y que convierte al municipio saliniense un símbolo de la libertad, inclusión y orgullo.

La celebración está prevista para los días 20 y 21 de junio, momento en el que Ribadumia se llenará colorido, diversidad y reivindicación un evento que va mucho más allá de una celebración para convertirse en un grito colectivo por la visibilidad de los derechos y la dignidad de las personas LGBTIQ+ en el rural. Desde el colectivo explican que, en un contexto donde muchas veces el silencio, el aislamiento y la falta de referentes siguen presentes, la Ruada das Gotas se erige «en un espacio seguro donde existir en dignidad y orgullo». Durante los dos días de la Ruada, la programación ofrecerá propuestas para todas las edades, construyendo un punto de encuentro intergeneracional que promueve el respeto, la convivencia y el orgullo de ser quien son. Cada actividad, señalan, será una oportunidad para tejer comunidad y romper todos los estigmas. Creada en 2018, la asociación se ha convertido en uno de los grandes referentes de inclusión en la comarca de O Salnés.

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