La Ruada das Gotas regresa a Ribadumia en junio

La Asociación Gotas pola Diversidade Social, en colaboración con el Concello de Ribadumia, impulsará la VII edición de la Ruada das Gotas, Orgullo LGBTIQ+ en el rural, una cita que ya se ha convertido en imprescindible y que convierte al municipio saliniense un símbolo de la libertad, inclusión y orgullo.

La celebración está prevista para los días 20 y 21 de junio, momento en el que Ribadumia se llenará colorido, diversidad y reivindicación un evento que va mucho más allá de una celebración para convertirse en un grito colectivo por la visibilidad de los derechos y la dignidad de las personas LGBTIQ+ en el rural. Desde el colectivo explican que, en un contexto donde muchas veces el silencio, el aislamiento y la falta de referentes siguen presentes, la Ruada das Gotas se erige «en un espacio seguro donde existir en dignidad y orgullo». Durante los dos días de la Ruada, la programación ofrecerá propuestas para todas las edades, construyendo un punto de encuentro intergeneracional que promueve el respeto, la convivencia y el orgullo de ser quien son. Cada actividad, señalan, será una oportunidad para tejer comunidad y romper todos los estigmas. Creada en 2018, la asociación se ha convertido en uno de los grandes referentes de inclusión en la comarca de O Salnés.