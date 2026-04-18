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Repartirán 300 ceniceros portátiles durante el Solifest de Vilagarcía

Limpiarousa en el Colillatón

Limpiarousa en el Colillatón / Iñaki Abella

Lucía Romero

Vilagarcía

El Concello de Vilagarcía de Arousa, la empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basura, Urbaser, y el colectivo ecologista local Limpiarousa unirán sus fuerzas este domingo para desarrollar una campaña de concienciación sobre las colillas de tabaco y su incidencia en la degradación de medioambiente. Será en el festival Solifest, con el reparto de unos 300 ceniceros portátiles, compactos y ecológicos, así como el reparto de folletos.

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