Repartirán 300 ceniceros portátiles durante el Solifest de Vilagarcía

El Concello de Vilagarcía de Arousa, la empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basura, Urbaser, y el colectivo ecologista local Limpiarousa unirán sus fuerzas este domingo para desarrollar una campaña de concienciación sobre las colillas de tabaco y su incidencia en la degradación de medioambiente. Será en el festival Solifest, con el reparto de unos 300 ceniceros portátiles, compactos y ecológicos, así como el reparto de folletos.