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«Punto Nemo» vuelve a lucir O Grove

El estreno, ayer, de la segunda y última temporada de «Punto Nemo», la serie de ficción de Prime Vídeo, afianza a la península meca como plató, mostrando de nuevo la belleza de la costa de San Vicente

Así se rodó «Punto Nemo» en O Grove

Así se rodó «Punto Nemo» en O Grove

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Margarida Corceiro, en San Vicente de O Grove. / Prime Vídeo

Manuel Méndez

Manuel Méndez

O Grove

«Escasez de recursos, experimentos, criaturas híbridas, un virus alienígena que amenaza con expandirse y una inquietante pregunta: ¿y si el verdadero virus somos nosotros?». Así presenta Prime Vídeo la última temporada –cuatro capítulos– de «Punto Nemo», una más de las muchas series de televisión –y películas– rodadas en el Ayuntamiento de O Grove.

En este caso, como ya se vio en la primera temporada, con claro protagonismo para la parroquia de San Vicente, y muy especialmente para la playa de Canelas, Punta Conchido, islote Redonda de Terra y otros característicos lugares situados a los pies del paseo marítimo que avanza desde Pedras Negras hacia Con Negro.

Protagonismo compartido con los montes anexos y, por supuesto, la batería militar de Puerto Cuaces, situada allí mismo y en esta serie de ficción transformada en una peligrosas base militar rusa escenario de inquietantes experimentos científicos y que esconde un terrible secreto.

Los túneles de esa conocida batería militar grovense operada por el Ejército de Tierra español a través de la Brilat de Pontevedra, acaparan buena parte de los planos de este ambicioso proyecto televisivo protagonizado por Óscar Jaenada, Alba Flores, Najwa Nimri, Margarida Corceiro, Nüll García y Maxi Iglesias, entre otros brillantes artistas.

Visita a las entrañas de una batería militar: así son sus túneles y cañones

Visita a las entrañas de una batería militar: así son sus túneles y cañones

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Los enigmáticos túneles de la batería militar. / Noé Parga

Producida por la firma gallega Ficción Producciones y la portuguesa Ukbar Films, esta serie encierra también un claro mensaje de carácter medioambiental.

Un llamamiento a la concienciación de la sociedad para tratar de salvar el planeta y, sobre todo, preservar el ecosistema marino.

De ahí que la paradisíaca costa atlántica de San Vicente elegida para el rodaje se antoje un lugar idóneo desde el que lanzar un mensaje así, aunque en la ficción se haga presentando la península meca como una misteriosa y desconocida isla situada en los confines del planeta.

Un sorprendente lugar, con protagonistas igual de extraños, en el que, tras la explosión del laboratorio ruso, los supervivientes se enfrentan a la realidad de una isla hostil, sin recursos, llena de criaturas híbridas y un virus desconocido que amenaza con expandirse globalmente.

En definitiva, un thriller visceral que no deja a nadie indiferente y llevará a muchos a preguntarse dónde se encuentra esa misteriosa isla.

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Quizás ahora que saben que tanto la base militar rusa como las playas y montes que dominan los planos se encuentran en O Grove, algunos decidan disfrutar de la experiencia de pasear por los mismos lugares en los que durante el rodaje se movieron Óscar Jaenada (Operación Marea Negra), Maxi Iglesias (Los artistas: primeros trazos), Alba Flores (Romancero), Margarida Corceiro (Citas Barcelona) y Najwa Nimri (La virgen roja).

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