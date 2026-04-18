Piñeiróns presenta el penúltimo número de la revista «Aunios»

La Sala das Cunchas de la casa consistorial de O Grove acoge el miércoles, desde las 20.30 horas, la presentación del que será el penúltimo número de la revista «Aunios», toda vez que el año que viene se editará el número 32 y desaparecerá para siempre.

Así lo confirma Celestino Pardellas (Tino), presidente de la asociación cultural Piñeiróns, empeñada, tanto con esta revista como mediante otras muchas actividades, en mantener viva la memoria y la historia que rodea a la isla de Ons, el Concello de O Grove y otros pueblos de la comarca de O Salnés.

De la revista a presentar la semana que viene pueden destacarse colaboraciones como la de Sonia Prieto, con un artículo en el que recuerda y rinde homenaje póstumo a su tío abuelo, vecino de Arra, en la parroquia de Noalla (Sanxenxo).

La convocatoria del acto de presentación de «Aunios». / FdV

También participa el grovense Antón Mascato, con un trabajo sobre los topónimos y apodos, «no solo dando importancia a la recopilación de nombres, sino también explicando el por qué de cada uno», esgrime Pardellas.

Un poema dedicado a la playa de A Lanzada por Luís Rodríguez Seoane, que recupera para la ocasión Emilio Xosé Insúa, o las reflexiones sobre leyendas de San Vicente de O Grove como la del «Peixe do Santo», a cargo de Xosé Fuentes, son otros artículos destacados del número 31 de «Aunios».

La portada de la revista. / FdV

No falta la habitual colaboración de mecos como Cosme Damian Romay Cousido, esta vez en defensa de Monte Castrove, y Francisco Meis, quien presenta a los lectores la figura de Jenaro de la Fuente.

Asimismo, Rafael Quintía aporta su punto de vista sobre las «collareiras» de A Toxa y las que antiguamente vendían sus abalorios en A Lanzada.

A lo que se suman artículos sobre la Ruta Xacobea Marítima desde A Guarda, sobre el biólogo Jacobo Fernández y la isla de Ons, en este caso con colaboraciones como las de Arturo Sánchez Cidrás, Juan Castiñeiras, Adrián Ferrer y Dopazo Entenza. El historiador Francisco Calo Lourido aprovecha para homenajear a Tino Pardellas por su labor en pro de Ons.