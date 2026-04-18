O Grove acoge la «Festa da Terra», un festival de permacultura con talleres, música y mercado artesano

Hace apenas un mes se celebraba en Noalla (Sanxenxo) el «Encontro de Sementes», donde además de intercambiarse semillas se realizaron interesantes talleres para toda la familia, tratando de concienciar a la población sobre la pérdida de biodiversidad agrícola. Aquella propuesta tendrá continuidad el próximo fin de semana en O Grove, donde se desarrollará una nueva edición de la «Festa da Terra».

Se trata de un festival de permacultura dirigido especialmente al público infantil que tendrá lugar en el Camping Os Fieitás. Durante dos jornadas, el evento combinará actividades educativas, talleres prácticos, música en directo y un mercado artesano, todo con entrada gratuita.

Así se vivió la Festa da Terra en O Grove. / FdV

La programación arrancará el sábado 25 a las 10.30 horas con la apertura del mercadillo artesanal, que permanecerá activo durante todo el día.

A lo largo de la jornada se desarrollarán diversas actividades pensadas para los más pequeños, como el taller de «Manualidades con barro» o la «Mesa de intercambio de semillas», que fomentan la creatividad y la conciencia medioambiental desde edades tempranas.

Entre las propuestas más destacadas figura el taller infantil de «Iniciación musical al Handpan», impartido por Rafael Tubio Pérez, así como la actividad «Aprende a usar las varillas», centrada en la radiestesia y dirigida por José Luís Carrera.

Una actividad propuesta en la pasada edición. / FdV

También habrá espacio para la reflexión con charlas como «A saúde da vivenda: redes negativas, wifi, etc» y «Alimentos medicina», a cargo del doctor Juan José Núñez.

La jornada del sábado concluirá con música en directo gracias al concierto reggae de Last Survivals y Marley Tributs, previsto para las 20.00 horas.

El domingo continuará la actividad desde primera hora con nuevas propuestas, entre ellas talleres de «Manualidades con arcilla» y la creación de un «mini invernadero».

Además, se celebrarán demostraciones artesanales como «Cardado e fiado artesanal de la» y talleres especializados como «Vidrio soplado».

Asistentes a la actividad desplegada el mes pasado en Noalla. / FdV

Uno de los platos fuertes del domingo será el taller para adultos «A botica esquecida», centrado en el uso de plantas medicinales y la elaboración de preparados naturales.

También habrá actividades infantiles como la creación de un «ecosistema cerrado», reforzando el enfoque educativo y ecológico del festival.

El cierre musical llegará a las 19.30 horas con la actuación de Delirium Soundsystem meets Salines Sound, con ritmos reggae, roots y dub.

Organizado por Taller Triscal, la «Festa da Terra» busca promover valores de sostenibilidad, respeto por el medio ambiente y aprendizaje práctico en un entorno lúdico y familiar. Para más información, los interesados pueden contactar con la organización a través del teléfono 675 968 634.