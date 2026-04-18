O Grove acoge la «Festa da Terra», un festival de permacultura con talleres, música y mercado artesano
El evento incluye talleres de manualidades, intercambio de semillas y música en directo, además de charlas sobre salud y alimentación, todo con entrada gratuita
Hace apenas un mes se celebraba en Noalla (Sanxenxo) el «Encontro de Sementes», donde además de intercambiarse semillas se realizaron interesantes talleres para toda la familia, tratando de concienciar a la población sobre la pérdida de biodiversidad agrícola. Aquella propuesta tendrá continuidad el próximo fin de semana en O Grove, donde se desarrollará una nueva edición de la «Festa da Terra».
Se trata de un festival de permacultura dirigido especialmente al público infantil que tendrá lugar en el Camping Os Fieitás. Durante dos jornadas, el evento combinará actividades educativas, talleres prácticos, música en directo y un mercado artesano, todo con entrada gratuita.
La programación arrancará el sábado 25 a las 10.30 horas con la apertura del mercadillo artesanal, que permanecerá activo durante todo el día.
A lo largo de la jornada se desarrollarán diversas actividades pensadas para los más pequeños, como el taller de «Manualidades con barro» o la «Mesa de intercambio de semillas», que fomentan la creatividad y la conciencia medioambiental desde edades tempranas.
Entre las propuestas más destacadas figura el taller infantil de «Iniciación musical al Handpan», impartido por Rafael Tubio Pérez, así como la actividad «Aprende a usar las varillas», centrada en la radiestesia y dirigida por José Luís Carrera.
También habrá espacio para la reflexión con charlas como «A saúde da vivenda: redes negativas, wifi, etc» y «Alimentos medicina», a cargo del doctor Juan José Núñez.
La jornada del sábado concluirá con música en directo gracias al concierto reggae de Last Survivals y Marley Tributs, previsto para las 20.00 horas.
El domingo continuará la actividad desde primera hora con nuevas propuestas, entre ellas talleres de «Manualidades con arcilla» y la creación de un «mini invernadero».
Además, se celebrarán demostraciones artesanales como «Cardado e fiado artesanal de la» y talleres especializados como «Vidrio soplado».
Uno de los platos fuertes del domingo será el taller para adultos «A botica esquecida», centrado en el uso de plantas medicinales y la elaboración de preparados naturales.
También habrá actividades infantiles como la creación de un «ecosistema cerrado», reforzando el enfoque educativo y ecológico del festival.
El cierre musical llegará a las 19.30 horas con la actuación de Delirium Soundsystem meets Salines Sound, con ritmos reggae, roots y dub.
Organizado por Taller Triscal, la «Festa da Terra» busca promover valores de sostenibilidad, respeto por el medio ambiente y aprendizaje práctico en un entorno lúdico y familiar. Para más información, los interesados pueden contactar con la organización a través del teléfono 675 968 634.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Xunta acomete el mayor movimiento de personal de su historia: 3.200 empleados públicos cambian de puesto, el 12 por ciento de toda la plantilla
- El ourensano Juan Bouzo, que cumple 104 años, sigue tomando su vaso de vino al día «porque le da fuerza»
- Stellantis Vigo inicia la producción de las primeras furgonetas K9 de tipo 'low cost'
- Toxo vuelve a necesitar ayuda: un ictus deja secuelas en el perro que hace un año acogió una familia de Moaña
- La Xunta da luz verde ambiental al desarrollo de los terrenos de GEA en Ramón Nieto para levantar hasta 950 viviendas en Vigo
- Un barco de la viguesa Opnapa recaptura un atún patudo marcado por los científicos hace casi diez años
- Más de 35.000 trabajadores del textil y del calzado convocados a una jornada de huelga para defender sus derechos
- Un festival de cometas gigantes colorea este sábado la espectacular playa de Foz do Arelho, en Portugal