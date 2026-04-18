Los migrantes acogidos en Valga buscan su inserción en el sector industrial

Una quincena de migrantes del centro de acogida del Concello de Valga participan en un curso de formación para el empleo que se imparte en el IES de la localidad y está orientado a facilitar su integración social y su acceso al mercado laboral. La acción formativa, centrada en Operaciones Auxiliares de Fabricación Mecánica, se desarrolla de lunes a viernes en horario de tarde bajo la dirección del docente Pablo Bello.

Según explicó el profesor, los participantes muestran un alto grado de implicación: «Están muy motivados, con ganas de aprender un oficio y trabajar». Además, destacó que algunos ya se comunican con fluidez en castellano, lo que favorece su integración en el grupo. «Son muy trabajadores y no falla ninguno ningún día», subrayó.

Los participantes y el profesor posaron junto al alcade y la concejala. / FdV

Durante esta semana, el alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, y la concejala de Formación y Empleo, Carmen Gómez, visitaron el centro educativo para conocer de primera mano la evolución del alumnado, procedente de países como Mali, Senegal, Camerún y Guinea.

Durante el encuentro, el regidor conversó con varios alumnos y les trasladó su deseo de que su estancia en el municipio resulte provechosa tanto en el ámbito social como profesional.

Asimismo, les recordó que el Concello mantiene abiertas sus puertas para apoyarles en trámites administrativos y ofrecerles orientación formativa y laboral. De hecho, muchos de los participantes accedieron a este curso a través del departamento municipal de Orientación.

Uno de los alumnos en pleno aprendizaje. / FdV

La formación, que supera las 400 horas, permitirá a los alumnos obtener el certificado de profesionalidad en Operaciones Auxiliares de Fabricación Mecánica. Este título acredita competencias para la realización de tareas básicas de fabricación, montaje y verificación de productos mecánicos.

El programa incluye módulos como «Máquinas, herramientas y materiales de procesos básicos de fabricación», «Operaciones básicas y procesos automáticos de fabricación mecánica», «Montaje de conjuntos y estructuras fijas o desmontables» y «Operaciones de verificación y control de productos mecánicos».

A través de estos contenidos, los participantes adquieren conocimientos sobre el uso de maquinaria, la preparación de materiales, el ensamblaje de piezas y el control de calidad en entornos industriales.

Además, el curso contempla un módulo de prácticas profesionales en empresas del entorno, lo que permitirá al alumnado aplicar los conocimientos adquiridos en un contexto real de trabajo y dar sus primeros pasos en el sector industrial.