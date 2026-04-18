A Illa recurrirá a la Diputación para reparar los daños causados por los temporales

A Illa de Arousa será uno de los primeros municipios de la provincia en presentarse al Plan Vía Depo de la Diputación de Pontevedra, una iniciativa dotada con ocho millones de euros y cuya finalidad es reparar los daños que provocó la sucesión de temporales que se registró en el invierno. Así lo reconoce el alcalde del municipio, Luis Arosa, que en un comunicado ha querido «contar la historia que tiene este anuncio detrás».

El regidor isleño señala que, cuando el temporal golpeó A Illa, tomó la decisión de pedir ayuda a las instituciones, «sin complejos, porque un municipio pequeño como A Illa no puede afrontar en solitario una catástrofe de esta magnitud sin comprometer otros servicios básicos». Esa intención fue respaldada por su partido, el PSdeG, que trasladó a la Diputación una iniciativa de ayudas extraordinarias para este fin.

Sin embargo, recuerda Arosa, el PP de A Illa y el edil no adscrito, Matías González Cañón, «no lo vieron así, hablaron de desgobierno, criticaron que este alcalde pidiese a las instituciones y montaron el numerito de siempre, respaldados por su formación en Pontevedra, que votó en contra de la propuesta socialista, pero es ahora ese mismo PP el que anuncia el Plan Vía Depo, lo que indica que teníamos razón, ya que el PP de A Illa y el no adscrito se equivocaban».

Este paso de la Diputación también es para Arosa la muestra de que sus propios compañeros los han dejado en evidencia y ahora solo resta que vengan a hacerse la foto que ellos mismos criticaban». De todas formas, Arosa insiste en que «nos alegramos de que se rectifique, porque los vecinos de A Illa necesitaban estos fondos, pero que nadie cambie la historia: hubo quien pidió y trabajó y hubo quien se dedicó a bloquear».

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A Illa fue uno de los municipios que resultó más dañado por los efectos del tren de temporales que azotó la costa gallega. Entre los daños causados se encuentra el destrozo provocado en el muelle de Pau, donde la administración municipal se vio obligada a retirar una parte importante de la estructura. Repararla tiene un coste estimado de 200.000 euros aproximadamente.