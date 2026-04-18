La Mancomunidade busca con la Diputación financiación europea para impulsar las energías renovables y el autoconsumo

La Mancomunidad do Salnés quiere seguir captando fondos europeos y su presidente, David Castro, y el gerente, José Ramón García Guinarte, mantuvieron una reunión con la División de Energía del Instituto Tecnológico de Galicia (ITG) con el objetivo de identificar posibles vías de colaboración que se puedan traducir en proyectos europeos de alto impacto para la comarca.

El encuentro sirvió para analizar oportunidades vinculadas especialmente al impulso de las energías renovables y al autoconsumo energético, ámbitos en los que «O Salnés aspira a posicionarse como un referente», destacaron sus responsables.

Esta iniciativa busca promover un modelo energético más sostenible, eficiente y adaptado a «las necesidades reales de los ayuntamientos y de la ciudadanía, reduciendo la dependencia de fuentes externas y fomentando la producción local de energía limpia».

En la reunión también participaron el diputado provincial de Fondos Europeos, Javier Tourís; la directora de la Oficina de Proyectos Europeos, Susana Fernández; y el jefe del Servicio de Cooperación de la Diputación de Pontevedra, Marcos Areán.

«Su presencia refuerza el trabajo coordinado entre administraciones para maximizar las opciones de acceso a financiación europea y garantizar que estos recursos se transformen en proyectos concretos con impacto directo en el territorio», destacaron desde la entidad supramunicipal.

En este contexto, también subrayaron que el proyecto en el que se enmarca este trabajo está promovido por la Diputación de Pontevedra, que lidera la identificación, diseño y maduración de iniciativas estratégicas susceptibles de optar a fondos europeos. «La Mancomunidad do Salnés participa activamente en este proceso, colaborando en la definición de propuestas adaptadas a las necesidades específicas de la comarca», matizaron.

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También detallaron que la iniciativa provincial pretende impulsar actuaciones concretas vinculadas al desarrollo de comunidades energéticas locales, a la implantación de sistemas de autoconsumo colectivo y al avance de la eficiencia energética en infraestructuras públicas. «El interés de O Salnés encaja plenamente en esta estrategia, actuando como eje vertebrador de las propuestas energéticas del territorio y facilitando su proyección hacia convocatorias europeas».