La cultura marítima tradicional leva anclas en O Grove

Amigos da Dorna Meca vuelve a zarpar. La singladura anual de esta arraigada entidad sociocultural asentada en O Grove suele pasar desapercibida en invierno, cuando el embravecido mar y la sucesión de temporales obligan a mantener a buen recaudo las embarcaciones tradicionales que son faro y guía del colectivo.

Durante las marejadas es necesario proteger dornas, racús, gamelas, chalanas y bucetas. Pero también es tiempo de mimarlas y ponerlas a punto, para que cuando llegue la primavera estén en perfecto estado de revista y puedan volver a surcar el mar de Arousa y Ulla, con alguna que otra incursión en rías vecinas.

La botadura del «Rakú». / FdV

Ese momento ha llegado. El momento de volver a reivindicar lo mucho que representan las embarcaciones tradicionales de Galicia y presumir con orgullo de la cultura marítima.

Una cultura que es algo así como una forma de vida de pueblos costeros como O Grove y que ayuda a mover con brío los remos y a tirar de las drizas para ajustar la tensión de las velas con las escotas.

Así es como se desplazan y sobreviven cada año embarcaciones como la «Rakú», «Irmandiña» y, sobre todo, «A Meca», el buque insignia de la asociación Amigos da Dorna Meca.

Los preparativos de una de las embarcaciones de la asociación a manos de sus asociados. / FdV

Tres barcos que han sido sometidos a los oportunos tratamientos de conservación y puesta a punto durante el invierno que han sido botados de nuevo para protagonizar otra temporada de disfrute del mar y la navegación, pero también de trabajo y reivindicación en pro de la cultura y al patrimonio marítimo tradicional.

El mismo rumbo que en próximos días trazarán también las dornas de tope «Rubiasa», «Laxe de Boibas», «Novés» y «O Facho», contribuyendo también a «mantener vivo un patrimonio que forma parte de la identidad marinera de O Grove», explica José Manuel Triñanes, uno de los históricos representantes de Amigos da Dorna Meca.

Dicho de otro modo, que las dornas y los dorneiros están de vuelta para protagonizar, hasta que llegue el otoño, una de las estampas más entrañables y características de la ría de Arousa.

Una imagen también enrioquecida por otras muchas embarcaciones tradicionales de pueblos vecinos como A Illa o Cambados que alcanza su momento de máximo esplendor durante los múltiples encuentros y/o regatas a celebrar durante los próximos meses en la ría.

El buque insignia de Amigos da Dorna Meca durante su puesta a punto. / FdV

En aguas de O Grove con protagonismo para citas como el encuentro «Sempre Pate», a celebrar el 30 de mayo; la Ruta dos Faros prevista para el 4 de julio al abrigo de la Copa Mörling; o la arribada a la playa de A Barrosa, los días 28, 29 y 30 de agosto.

Eso sin olvidar la cita anual del Camping Miami, el 12 de septiembre ni la siempre atractiva y peculiar prueba de Porto Meloxo, el 26 de septiembre, para completar los principales acontecimientos promovidos por Amigos da Dorna Meca con las competiciones que, a remo y a vela, se incluyen en cada cartel de la Festa do Marisco de O Grove.