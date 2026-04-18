El patrimonio de la ría
La cultura marítima tradicional leva anclas en O Grove
La asociación Amigos da Dorna Meca es una de las entidades con mayor tradición y arraigo social en la ría de Arousa. Su razón de ser es la defensa de la cultura marítima tradicional, y la herramienta que maneja para preservarla son las embarcaciones de toda la vida que desde cada primavera surcan los mares
Amigos da Dorna Meca vuelve a zarpar. La singladura anual de esta arraigada entidad sociocultural asentada en O Grove suele pasar desapercibida en invierno, cuando el embravecido mar y la sucesión de temporales obligan a mantener a buen recaudo las embarcaciones tradicionales que son faro y guía del colectivo.
Durante las marejadas es necesario proteger dornas, racús, gamelas, chalanas y bucetas. Pero también es tiempo de mimarlas y ponerlas a punto, para que cuando llegue la primavera estén en perfecto estado de revista y puedan volver a surcar el mar de Arousa y Ulla, con alguna que otra incursión en rías vecinas.
Ese momento ha llegado. El momento de volver a reivindicar lo mucho que representan las embarcaciones tradicionales de Galicia y presumir con orgullo de la cultura marítima.
Una cultura que es algo así como una forma de vida de pueblos costeros como O Grove y que ayuda a mover con brío los remos y a tirar de las drizas para ajustar la tensión de las velas con las escotas.
Así es como se desplazan y sobreviven cada año embarcaciones como la «Rakú», «Irmandiña» y, sobre todo, «A Meca», el buque insignia de la asociación Amigos da Dorna Meca.
Tres barcos que han sido sometidos a los oportunos tratamientos de conservación y puesta a punto durante el invierno que han sido botados de nuevo para protagonizar otra temporada de disfrute del mar y la navegación, pero también de trabajo y reivindicación en pro de la cultura y al patrimonio marítimo tradicional.
El mismo rumbo que en próximos días trazarán también las dornas de tope «Rubiasa», «Laxe de Boibas», «Novés» y «O Facho», contribuyendo también a «mantener vivo un patrimonio que forma parte de la identidad marinera de O Grove», explica José Manuel Triñanes, uno de los históricos representantes de Amigos da Dorna Meca.
Dicho de otro modo, que las dornas y los dorneiros están de vuelta para protagonizar, hasta que llegue el otoño, una de las estampas más entrañables y características de la ría de Arousa.
Una imagen también enrioquecida por otras muchas embarcaciones tradicionales de pueblos vecinos como A Illa o Cambados que alcanza su momento de máximo esplendor durante los múltiples encuentros y/o regatas a celebrar durante los próximos meses en la ría.
En aguas de O Grove con protagonismo para citas como el encuentro «Sempre Pate», a celebrar el 30 de mayo; la Ruta dos Faros prevista para el 4 de julio al abrigo de la Copa Mörling; o la arribada a la playa de A Barrosa, los días 28, 29 y 30 de agosto.
Eso sin olvidar la cita anual del Camping Miami, el 12 de septiembre ni la siempre atractiva y peculiar prueba de Porto Meloxo, el 26 de septiembre, para completar los principales acontecimientos promovidos por Amigos da Dorna Meca con las competiciones que, a remo y a vela, se incluyen en cada cartel de la Festa do Marisco de O Grove.
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