El centro de día de Vilagarcía celebra su 14 aniversario con un viaje al pasado y actividades especiales

El centro de día Vilagarcía celebró ayer su 14 aniversario con un viaje al pasado, repasando algunos de los principales acontecimientos históricos que marcaron a la Humanidad, pero también los de sus usuarios, que fueron los protagonistas en todo momento. Incluso en el vídeo que estuvieron preparando estos días y en el que dan vida a momentos tan relevantes como cuando el ser humano descubrió el fuego.

No faltó ni la máquina del tiempo que construyeron en cartón para una jornada en la que también cantaron, y con música en directo gracias a la trabajadora del centro y pianista Inés Blanco.

Otras actividades y un pincho cerraron el día de cumpleaños al que también asistieron familares y autoridades como el gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, y el alcalde de la ciudad, Alberto Varela, entre otras.

El gerente del Consorcio y la líder de la oposición visitaron el centro. / Iñaki Abella

Actualmente, el servicio tiene dos plazas libres, pero está en marcha la tramitación de solicitudes de ingreso para cubrirlas, lo cual puede demorarse dada la compleja tramitación de la valoración y concesión de la dependencia.

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En total, ofrece 20 y desde la dirección reconocen que reciben consultas de interesados en acceder de manera frecuente.