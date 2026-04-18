Catoira insta a la Diputación a avanzar en la reforma integral de la carretera entre Dimo y Coaxe

El Concello de Catoira ha solicitado a la Diputación Provincial que dé los siguientes pasos administrativos para hacer realidad la reforma integral de la carretera EP-8703, que conecta las parroquias de Dimo y Coaxe, después de haber entregado todos los terrenos necesarios para ejecutar la actuación.

El alcalde, Xoán Castaño, ha remitido un escrito en el que solicita formalmente una reunión con el presidente de la institución provincial, Luís López, y/o con la diputada de Infraestructuras, Belén Cachafeiro, con el objetivo de avanzar en la firma del convenio de colaboración que permita llevar a cabo las obras. Se trata de una intervención que el gobierno local considera prioritaria para mejorar la seguridad vial en el municipio.

Desde el Concello recuerdan que esta vía presenta actualmente una «grave situación de inseguridad», especialmente en los tramos con mayor presencia de viviendas. En este sentido, Castaño señala que la Diputación ya dispone de un proyecto redactado que contempla la urbanización de la carretera, la creación de zonas de convivencia y la ejecución de sendas peatonales en los puntos más habitados.

Tras completar el proceso de diálogo con la vecindad, el Concello ha entregado a la administración provincial toda la documentación necesaria para ejecutar la actuación. En concreto, se han remitido las fichas correspondientes a las 24 parcelas afectadas, situadas a ambos márgenes de la vía, junto con los compromisos de cesión firmados por las personas propietarias. Estas cesiones permitirán desarrollar las obras sin necesidad de recurrir a un procedimiento de expropiación, lo que supondrá un ahorro económico para las arcas municipales.

Además, el gobierno local señala que dispone de otros terrenos adicionales que podrían permitir ampliar el ámbito de la actuación inicialmente prevista.

A través del escrito registrado, el Concello solicita varios pasos clave para desbloquear el proyecto, como el registro formal de las parcelas entregadas, la programación de la reunión solicitada, la aprobación definitiva del proyecto —o la introducción de modificaciones si fuese necesario—, así como el inicio de la tramitación del expediente para la firma del convenio y la posterior licitación de las obras en el menor plazo posible.

Asimismo, el Ayuntamiento plantea que, al margen del proyecto de renovación integral, se incorporen medidas complementarias para mejorar la seguridad vial en otros tramos de la carretera, como la ejecución de cunetas transitables.

Desde el gobierno local insisten en que este proyecto es «fundamental» para Catoira y confían en que la Diputación cumpla los compromisos adquiridos, permitiendo avanzar en una actuación muy demandada por la vecindad y clave para garantizar una movilidad más segura.