Cambados aspira a ser la capital del turismo exclusivo en Galicia tras la visita del Club Ferrari España

Cambados tiene una nueva aspiración, «convertirse en la capital del turismo exclusivo en Galicia». El concejal de Enoturismo, José Ramón Abal Varela, siempre le ha visto verdaderas posibilidades, pero más tras la experiencia de este fin de semana, en la que miembros del Club Ferrari España eligieron la ya capital del albariño para disfrutar de una experiencia turística diferente, planteada por una empresa especializada y dedicada a este tipo de viajes, no masificados y que buscan vivir con autenticidad los destinos.

Según le trasladaron desde esta firma, Aurea Signature, el resultado fue un éxito: «Quedaron encantados y esperan repetir el próximo año», indicó el edil, destacando además la «expectación» generada por la flota de estos viajeros.

Y es que se trataba de siete vehículos de la mítica casa italiana que no pasaron desapercibidos para los viandantes, atrayendo a grupos de personas para admirar de cerca vehículos infrecuentes en las carreteras convencionales e inmortalizarse con una foto frente a alguno de ellos.

La flota de este viaje organizado generó gran expectación. / Iñaki Abella

Mientras las carrocerías lucían en la plaza de Fefiñáns, sus propietarios disfrutaron de una visita para conocer el marisqueo y todo el entorno de la Torre de San Sadurniño, así como del conjunto histórico cambadés y de la gastronomía local, desde el paté de centollo «made in» Cambados hasta los vinos con DO Rías Baixas.

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Cabe recordar que la histórica explanada está cerrada al paso de vehículos excepto autorizaciones puntuales como esta. Abal Varela argumentó que a Cambados y a la comarca de O Salnés «nos interesa mucho este tipo de visitante, de un turismo auténtico, original, exclusivo que no de lujo, no me gusta utilizar esa palabra, pues son personas que viajan todo el año, no solo en verano, gastan mucho y dan un valor añadido al destino. Así que habrá más actividades como esta para intentar convertir a Cambados en la capital del turismo exclusivo en Galicia». n