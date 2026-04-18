Las biotoxinas paralizante, diarreica y amnésica vuelven a aliarse en las rías

Como todos los años –a veces empieza en febrero y otras lo hace en marzo–, el episodio tóxico primaveral parece haber alcanzado ya las rías gallegas.

Provocado por el afloramiento costero y la ingente entrada en las rías de nutrientes, lo cual resulta altamente positivo pero acarrea la llegada de fitoplancton portador de biotoxinas, este fenómeno natural actúa esta vez tanto en los moluscos bivalvos cultivados en viveros flotantes como en los infaunales, es decir, especies que, como la almeja, navaja o berberecho, viven enterradas en el sustrato.

De ahí que en los últimos días el aumento de células llevara al Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar) a decretar el cierre tanto de bateas de mejillón como de bancos marisqueros e incluso de zonas de extracción de pectínidos, como la volandeira o la vieira.

Este nuevo episodio se caracteriza la confluencia de las tres biotoxinas más importantes y conocidas en Galicia, lo cual es algo que está empezando a convertirse en habitual de un tiempo a esta parte.

Descargas de mejillón en el muelle de Vilaxoán, esta mañana. / M. Méndez

Es un cóctel integrado por toxinas lipofílicas como la Diarrhetic Shellfish Poison (DSP) –la diarreica–, que es la más frecuente y abundante en aguas gallegas, la menos peligrosa y la que antes eliminan los moluscos afectados; la Paralytic Shellfish Poison (PSP) o paralizante y la Amnesic Shellfish Poison (ASP) o toxina amnésica.

Por ahora hay cerrados nueve polígonos mejilloneros, como son los de Sada, en Ares-Betanzos, los cuatro de Muros-Noia y tres de los ocho existentes en la ría de Pontevedra.

Está por ver ahora si las cosas quedan así o la situación empeora, lo cual supondrá un problema añadido para el castigado sector bateeiro, pues con el mejillón recién desovado está demasiado débil como para reponerse del ataque de las biotoxinas, y esto hará que tarde más de la cuenta en recuperar un rendimiento óptimo.

Todo apunta a que el episodio tóxico primaveral puede consolidarse en el tiempo y extenderse en las rías, a tenor de los últimos informes técnicos sobre identificación y cuantificación de fitoplancton tóxico en agua de mar.

Descargas de mejillón de bateas que ya se sacudieron el episodio tóxico otoñal. / M. Méndez

De esos informes se desprende, por ejemplo, que los dinoflagelados del género «Dinophysis», causantes de la DSP han registrado un incremento «significativo» en las estaciones costeras de Langosteira y Mugardos, así como en las oceanográficas de Boca Sur y Estación Fija, en la ría de Vigo; en las arousanas de Cabío y Meloxo; en las de Esteiro y Centro da Ría, en aguas de Muros-Noia; y en la estación de Arnela (Ares-Betanzos).

Su presencia también está siendo notable en Moaña, Boca Norte (Vigo), O Freixo, Lorbé y Aguiño, según los datos que maneja el Intecmar.

Por su parte, los dinoflagelados del género «Pseudo-nitzschia», causantes de la amnésica (ASP), han aumentado significativamente en Celeiro y Muros, mientras que los dinoflagelados «Alexandrium», responsables de la paralizante (PSP) se han disparado en Sada y resultan considerables en Baiona y Mugardos.