Los bateeiros afrontan nuevamente divididos uno de los momentos más críticos del sector

Después de la mortandad experimentada a causa del descenso de la salinidad, afectados aún por los desprendimientos causados por la sucesión de temporales de invierno, sin sacudirse del todo el duro episodio tóxico otoñal pero entrando de cabeza en el primaveral, lastrados por la escasez de mejilla y condicionados por otros muchos problemas, entre ellos los derivados de las inspecciones tributarias, el sector bateeiro gallego afronta un momento crítico.

Y lo hace, como no podía ser de otra manera, tan dividido como siempre, siendo incapaz de alcanzar posiciones comunes incluso cuando los objetivos perseguidos son los mismos para todas y cada una de las asociaciones bateeiras –más de medio centenar– y los productores individuales.

Descargas de mejillón de bateas que ya se sacudieron el episodio tóxico otoñal. / M. Méndez

Baste como ejemplo lo sucedido en la última Mesa do Mexillón, cuando ni siquiera se pusieron de acuerdo sobre la instalación de más cuerdas colectoras para captar mejilla de manera natural en sus viveros.

Explican asistentes a aquel encuentro, presidido por la conselleira Marta Villaverde, que asociaciones que representan a más de 1.800 bateas pidieron que se autorizara la colocación de 150 cuerdas colectoras de 12 metros para captar mejilla directamente en la batea, como alternativa a la escasez detectada en las piedras. Una propuesta, por cierto, ya contemplada como medida excepcional en la legislación vigente y aplicada otras veces.

Sin embargo, desde esas asociaciones esgrimen que otras como Cabo de Cruz, Asociación Illa, Mar de Arousa y Amevila, que representan a 1.200 bateas, se opusieron, alegando que las cuerdas colectoras deben contabilizarse dentro de las 500 cuerdas de cultivo ya permitidas por batea.

Así recolectan mejilla los bateeiros gallegos. / M. Méndez

Y lo expusieron así «incluso antes de que la conselleira se pronunciara sobre la propuesta, condicionando así la decisión de la Administración».

Quienes denuncian este proceder dicen no entender esa postura de «supuestos representantes» de los bateeiros, y menos ahora, «cuando el sector atraviesa uno de sus peores momentos».

Así pues, parece que «la Consellería se amparó en la normativa vigente, que fija 100 cuerdas de 5 metros, y no activó la modificación excepcional que ya se ha aplicado en el pasado y que el sector mayoritariamente reclamaba, de ahí que el problema de la escasez de mejilla no vaya a resolverse», lamentan los denunciantes.

En el propio sector sostienen que está «más dividido y débil que antes», a pesar de «acumular meses de cierres por biotoxinas, temporales y mortalidad en las bateas que hacen necesario que la Administración tome decisiones con criterio y con voluntad real de resolver los problemas», para lo cual consideran fundamental esa unidad tantas veces reivindicada y siempre inalcanzable.