Marky Ramone's Blitzkrieg: el batería de The Ramones tocará en las fiestas de San Roque de Vilagarcía

La banda Marky Ramone's Blitzkrieg actuará en las fiestas de San Roque de Vilagarcía. Se trata de la formación liderada por Marky Ramone, el único miembro vivo del núcleo duro de la mítica banda de punk rock cuyos son hoy himnos. Se trata del primero de los conciertos gratuitos que habrá este año y que tendrá lugar el 18 de agosto en el parque de A Xunqueira.

«Un espectáculo internacional que revivirá en Vilagarcía la época dorada del punk rock de los años 70 y 80 de la mano de Marky Ramone, mundialmente conocido por ser el batería de The Ramones durante quince años. El curtido percusionista desembarcará con un proyecto musical que replica los grandes éxitos de la formación neoyorquina, manteniendo el trepidante ritmo y el dispendio de adrenalina que definían su estilo único e inconfundible», explican desde el departamento dirigido por Sonia Outón.

Añaden que la actuación será la experiencia más próxima a un concierto de The Ramones que se puede tener en la actualidad. «Un espectáculo intenso, en el que los temas se encadenan sin descanso ni interrupción y en el que, además del mundialmente conocido «Blitzkrieg Bop», se podrán escuchar otros himnos del grupo legendario, como «Judy is a punk» o «Beat on the brat». Y todo con Marky actuando como implacable metrónomo al mando de las baquetas ya que, a sus 73 años, mantiene una precisión extrema en la batería, actuando como el corazón rítmico que sostiene la estructura sonora».

El emblemático baterista promete una «guerra relámpago» a base del más puro punk rock, con tiempos acelerados en las interpretaciones y el característico «One, two, three, four» inicial. «Será una celebración a lo grande que satisfará tanto a los fans veteranos como a los nuevos públicos que no tuvieron la oportunidad de conocer a la banda original», señalan desde el Concello de Vilagarcía.

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Las mismas fuentes indican que con este concierto para San Roque, la Concellería de Cultura lleva al plano internacional el cartel de espectáculos musicales de las fiestas patronales de San Roque, declaradas de Interés Turístico Nacional. Unos festejos que este año se desarrollarán entre el 14 y el 23 y agosto y «volverán a destacar por la calidad y variedad de la oferta y por la gratuidad de todos los espectáculos, que se convierten en un importante recurso de dinamización socio económica y de atracción turística».