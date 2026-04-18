Arrecian las quejas por el deterioro del paseo que lleva al lugar en el que se rodó «Punto Nemo»

En Semana Santa ya se denunció el deterioro del paseo marítimo que parte en Pedras Negras y ofrece un atractivo sendero de madera que permite avanzar desde la playa de A Barrosa hacia Con Negro y la batería militar de Puerto Cuaces.

Este último es un lugar que vuelve a estar en el centro de todas las miradas, y no solo por la belleza de sus paisajes y la riqueza natural del entorno, sino también por la emisión de la segunda temporada de «Punto Nemo», la popular serie de televisión grabada en este popular lugar de la parroquia de San Vicente de O Grove.

Un tramo de balaustrada roto en el arranque del paseo, a la altura de la playa de A Barrosa. / M. Méndez

Insisten los usuarios en que dicho paseo es uno de los elementos más visitados de todo el municipio, por eso critican abiertamente su deficiente estado de conservación, dada la existencia de un buen número de tablas y balaustradas levantadas, partidas e incluso tiradas.

Son tanto vecinos de O Grove como turistas y visitantes ocasionales los que a diario descubren un auténtico mundo de sensaciones al caminar por este espacio natural privilegiado bañado por el océano, en cuyo rocoso trazado se asientan y casi camuflan algunas de las mejores playas y calas de la península meca.