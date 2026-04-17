Campaña del comercio local
Zona Aberta Vilagarcía sortea un día de experiencias valorado en 500 euros para celebrar el Día da Nai
La asociación también regalará la tradicional canastilla de productos a la primera mujer que dé a luz en el Hospital do Salnés
Las madres que estos días realicen sus compras en el comercio local asociado a Zona Aberta Vilagarcía pueden llevarse un día completo de experiencias, que incluye desayuno, sesiones de belleza y cuidado, comida y una tarde de compras, todo ello valorado en 500 euros.
Solo hace falta rellenar los tickets de esta campaña para celebrar el Día da Nai, que es una tradición y «una de las más importantes del año», según la presidenta, Rocío Louzán, que compareció con un «emocionado» Álvaro Carou, que está recuperando «poco a poco» la actividad como concejal de Promoción Económica tras sufrir un grave problema de salud.
Este año han decidido cambiar el premio en vales de compra para «homenajear a esa madre dinámica y trabajadora». Lo que no faltará es el regalo de una canastilla a la primera mujer que dé a luz en el Hospital do Salnés el día propio, el 3 de mayo.
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