Tolemia’s Consort, amistad y música a ocho voces

Tolemia’s Consort afronta este fin de semana una nueva oportunidad para mostrarse ante el público con dos conciertos en enclaves de gran valor patrimonial. El grupo vocal participará en el programa Voces dos Eremos de la Diputación de Pontevedra con una actuación este sábado a las 19.30 horas en la iglesia de Santo André de Barrantes, en Ribadumia, y otra el domingo 19 de abril a las 19.00 en la iglesia de San Bieito de Fefiñáns, en Cambados. Dos citas que encajan a la perfección con la propuesta musical de una formación nacida para explorar repertorios que exigen delicadeza, compenetración y una interpretación muy cuidada.

El coro se creó en 2019 a partir de una iniciativa impulsada por Sonia Bouzada, su directora. Según explica uno de sus componentes, Rafael Canabal, la semilla del proyecto surgió entre integrantes vinculados al Coro Liceo. La idea inicial era reunir a algunas voces para trabajar piezas diferentes a las habituales, tanto para que la directora ganase soltura al frente de un formato más reducido como para interpretar obras que en una agrupación coral más amplia no solían tener cabida. Aquella experiencia acabó tomando forma estable hasta convertirse en el conjunto actual.

Tolemia’s Consort está integrado por ocho voces, cuatro femeninas y cuatro masculinas, una configuración que define buena parte de su identidad. Forman parte del grupo, además de Sonia Bouzada en la dirección, Rosana Domínguez, de Meaño; Loli Costa y Rosa Lamas, de Vilagarcía; Manuel Domínguez, de Pontevedra; Chema Ferro, de Vilanova; Rafael Castro, de Meaño; y el propio Rafael Canabal, también de Vilanova. A ellos se suma al piano Goretti Domínguez, de Meaño, aunque la esencia del repertorio suele asentarse sobre todo en la interpretación a capela, con acompañamiento puntual en algunas obras.

La versatilidad es una de las características de la formación. En estas fechas su propuesta se orienta especialmente hacia la música sacra, muy adecuada para el tiempo litúrgico y para espacios como las iglesias en las que actuarán este fin de semana. Sin embargo, cuando llega el verano, el grupo abre el abanico hacia piezas de carácter más profano. Ese tránsito entre estilos y épocas permite a Tolemia’s Consort mantener vivo un repertorio variado, siempre desde una sonoridad íntima y muy trabajada.

Más allá de la música, Canabal subraya un rasgo que considera esencial para entender el funcionamiento del coro: la relación humana entre sus integrantes. «Lo primero que nos gusta contar es que somos un grupo de amigos», viene a resumir. Esa sintonía hace que los ensayos no se vivan como una obligación, sino como un espacio compartido en el que disfrutan afinando cada detalle. «No nos importa pasarnos horas ensayando», destaca. El grupo se reúne habitualmente un día a la semana, los miércoles, en la iglesia de A Pastoriza y en el colegio de A Lomba, lugares que se han convertido en puntos de encuentro para seguir creciendo.

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Con esa mezcla de amistad, disciplina y pasión por el canto, Tolemia’s Consort llegará este fin de semana a Ribadumia y Cambados dispuesto a confirmar la personalidad de un proyecto pequeño en número, pero ambicioso en sensibilidad musical.