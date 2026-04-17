El Supremo ratifica las penas impuestas a los narcos del «Titán Tercero»

El Tribunal Supremo ha ratificado las penas impuestas a los narcotraficantes que fletaron el remolcador «Titán III» en el año 2018 con el objetivo de introducir por las costas gallegas cerca de dos toneladas de cocaína procedente de Sudamérica. Los 14 condenados en el proceso habían recurrido la sentencia, dictada en 2021 y ratificada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en 2023 y que ahora es definitiva tras la decisión del Alto Tribunal, que considera que ninguno de los apelantes sufrió indefensión durante la causa, recibiendo condenas de entre tres y doce años.

Entre los condenados a una mayor pena, como responsable de la operación, se encuentra el vilanovés Jacinto Santos Viñas, que tendrá que enfrentarse a una pena de doce años de prisión. Junto a él también fueron jugados Sergio Roberto de Carvalho, más conocido como Paul Wouter y que llegó a fingir su muerte para librarse de la condena; y el boirense Mario Otero.

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Los hechos por los que son condenados y que ha ratificado el Tribunal Supremo se remontan al mes de agosto de 2018 cuando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado interceptan al carguero «Tritón Tercero» en alta mar y localizan casi dos toneladas de cocaína con destino a las costas gallegas. Esta interceptación provocó un total de 22 detenciones en tierra en las que, además de Jacinto Santos, también se encontraban Manuel Charlín Gama y su hijo Melchor. Los dos acabarían quedando libres después de declarar ante el juez instructor. No ocurriría lo mismo con Santos Viñas, que había sido sometido a un estricto seguimiento por parte de la Policía Nacional, que acumuló un buen número de pruebas contra él. El vilanovés ya había protagonizado historias similares con anterioridad, siendo procesado en la Operación Nécora y en las aprehensiones del «VolgaI», «Clarinda H» y «Piteo».