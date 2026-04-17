Salnés Ciencia: el lugar donde nace la investigación

Robots que miden la estatura, pendientes elaborados con una impresora 3D que tienen un fin social o un diario emocional que recorre las constelaciones. Esas fueron solo algunas de las propuestas que pusieron quince centros escolares de la comarca en escena en la III edición de la feria Salnés Ciencia, que se ha celebrado durante toda la jornada de este viernes en el pabellón de Vilanova de Arousa.

El IES A Basella ha ejercido como anfitrión de este evento cuya finalidad es convertirse en un ejemplo de divulgación científica abierta a toda la ciudadanía, donde los jóvenes puedan mostrar todos los trabajos que han venido realizando como parte de su formación escolar.

Una quincena de institutos participaron en la tercera edición de Salnés Ciencia. / Iñaki Abella

El evento ofreció una amplia variedad de actividades y experimentos dirigidos al alumnado de todas las edades, desde educación infantil hasta la secundaria. Mostrando ejemplos como el de los pendientes, que se vendieron a un euro para colaborar con la Cruz Roja, o el diario emocional, donde se puede recorrer toda la constelación de la Osa Mayor por su portada gracias a las luces LED que lleva instaladas.

Desde el centro vilanovés destacan que la iniciativa, que va ya por su tercera edición busca acercar la ciencia a la sociedad de O Salnés de una forma dinámica, participativa y accesible, fomentando el interés por el conocimiento científico entre el público más joven. Hasta el pabellón de Vilanova no solo se acercaron los escolares, sino que también hubo presencia de familias durante la tarde y del director Xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez.

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El pabellón de Vilanova fue un hervidero toda la jornada. / Iñaki Abella

En esta edición han participado los centros educativos IES de Vilalonga, IES Ramón Cabanillas, IES Illa de Arousa, IES Francisco Asorey, IES Faro das Lúas, IES Castro Alobre, IES Armando Cotarelo Valledor, CEIP A Escardia, CEIP San Tomé, CPR Salesianos A Mercé, CPI Julia Becerra Malvar, CPI de Mosteiro-Meis e o propio IES A Basella como anfitrión. Además, se ha contado con la colaboración del CFR de Pontevedra.