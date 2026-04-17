San Vicente de O Grove
El ruinoso pabellón polideportivo de As Bizocas ya dispone de cubierta
Es un elemento clave del complejo deportivo puesto en marcha por el Concello en el entorno del colegio y el instituto de la parroquia
La empresa Marconsa empieza a recuperar el tiempo perdido a causa del tren de borrascas que azotó Galicia el pasado invierno y retrasó todo tipo de obras. Incluida la creación del complejo polideportivo de As Bizocas, en San Vicente de O Grove.
Ahora ya puede decirse que estos trabajos ya avanzan a buen ritmo, y prueba de ello es que en los últimos días los operarios procedieron a instalar la cubierta de aquel esqueleto de hormigón que hace décadas empezaron a levantar los comuneros de San Vicente para hacer realidad un pabellón polideportivo que nunca llegó a ver la luz.
Aquel armazón, una vez provisto de la cubierta y todos los servicios necesarios, será el elemento más importante –que no el único– del complejo proyectado por el gobierno del socialista José Antonio Cacabelos Rico, llevado a la práctica gracias a la cesión de terrenos realizada por la comunidad de montes vecinales en mano común de San Vicente.
El cambio en la parcela donde se ejecutan las obras, justo al lado del colegio y el instituto de As Bizocas, es ya más que notable, por lo que es cuestión de meses que la obra pueda ejecutarse en su totalidad.
Convencido de que «es posible recuperar ese viejo esqueleto de hormigón y potenciar todo el entorno», el proyecto propuesto por Cacabelos aprovecha esa estructura para hacer realidad una instalación semiabierta bajo techo con cancha de fútbol 5 que se complementará con parques infantiles, de calistemia, zona para personas mayores con elementos biosaludables y pista de baloncesto, todo ello al descubierto.
No faltarán «recorridos peatonales con pavimento de hormigón que conectarán interiormente las zonas deportivas y recreativas, disponiendo de tres puntos para aparcamiento de bicicletas».
Y tampoco «una franja verde con especies autóctonas que pretende servir como cierre natural» del recinto.
La instalación dispondrá de paneles fotovoltaicos sobre la cubierta del campo de fútbol que darán suministro al área deportiva y al complejo educativo anexo.
Se adecenta así una parcela de unos 5.000 metros cuadrados en la que se prevé una ocupación máxima de 984,4 metros cuadrados y una edificación con una altura máxima de 8 metros, aplicándose un retranqueo mínimo de 5 metros respecto a todas las parcelas lindantes.
Todo ello contemplado en un «Plan especial de infraestructuras y dotaciones» que contempla la protección del regato de As Bizocas, estableciendo una zona de seguridad de 5 metros en ambos márgenes el cauce.
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