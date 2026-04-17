Vilagarcía ofrece un nuevo curso de formación con el objetivo de contratar al 30% del alumnado

La Concellería de Promoción Económica de Vilagarcía ha puesto en marcha una nueva edición del programa de formación especializada con compromiso de contratación en colaboración con Fundivisa. En esta ocasión, es un curso de especialista en Mecanizado y robot de pulido de 198 horas de duración (118 teóricas y 80 prácticas a realizar en las instalaciones de la fundición en O Pousadoiro). Podrán participar 15 personas desempleadas que, una vez completada con éxito la preparación, tendrán la oportunidad de integrarse en la nómina de la industria, que tiene el compromiso de contratar, como mínimo, al 30% de ellas.

La propuesta del departamento que dirige Álvaro Carou se aprobará en la Xunta de Goberno Local del próximo lunes, abriéndose el plazo de inscripción ese mismo día. Solamente será necesario presentar un currículo en el departamento de Promoción Económica, sito en el entresuelo del Consistorio o enviarlo al correo electrónico tle@vilagarcia.gal o a jquintans@vilagarcia.gal.

Para poder participar en la acción formativa es preciso acreditar los estudios de ESO o de la EGB. No se requiere experiencia alguna. La selección de las personas que finalmente asistirán al curso correrá al frente del departamento de Recursos Humanos de Fundivisa tras la realización de una entrevista personal.

Desde Ravella recuerdan que llevan desde 2021 promoviendo y financiando el programa de formación especializada con compromiso de contratación. «Es una iniciativa acordada con las empresas referentes en el municipio, que buscaban soluciones a la problemática de no encontrar personal cualificado en tareas muy específicas de sus procesos productivos, y no poder dedicar tiempo y recursos a formarlos previamente cuando se daban picos de demanda. Para resolver esta carencia, el Ayuntamiento financia los cursos que las industrias demandan en cada momento y las firmas colaboradoras se comprometen a contratar a una parte del alumnado ya formado. Se trata de una relación simbiótica en la que todos salen beneficiados», destacaron las mismas fuentes.

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La formación contratada por la administración local se adjudicará a la firma Quick.Up S.L. por 14.700 euros.