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Pontecesures también quiere desafectar terrenos

El Concello encauza con Portos de Galicia la recuperación de parcelas sin uso portuario

El presidente de Portos y la alcaldesa de Pontecesures.

El presidente de Portos y la alcaldesa de Pontecesures. / FdV

Manuel Méndez

Manuel Méndez

Pontecesures

Como ya hicieron prácticamente todos los concellos afectados, Pontecesures encauza la desafectación de parcelas que, como las ocupadas por algunas zonas verdes, la piscina municipal y la Praza da Telleira, se sitúan en dominio público portuario, pero carecen de uso portuario alguno.

De lo que se trata es de devolverlos desde la Xunta de Galicia al Estado para que éste, a su vez, proceda a transferirlos directamente al Concello.

Así lo trataron ayer el presidente de Portos, José Antonio Álvarez, y la alcaldesa de Pontecesures, Maite Tocino, quienes acordaron la propuesta definitiva de reversión de los terrenos declarados innecesarios para la actividad portuaria de municipio.

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Unos terrenos claramente de uso vecinal y público que se ciñen a los criterios técnicos planteados en su momento por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). Y que ya sirvieron a otros muchos municipios de la comarca para recuperar importantes parcelas.

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