La oposición de Meaño critica el gasto de 108.000 euros en el pabellón de Xil, no apto para deporte federado

La oposición de Meaño ha criticado el gasto de 108.000 euros en el acondicionamiento acústico del pabellón de deportes de Xil al tratarse de una instalación «no apta para acoger competiciones de deporte federado», como denunció la edil nacionalista Rosana Domínguez.

El Concello empleará una ayuda del Plan Extra de Infraestructuras de la Diputación y la controversia afloró en el último pleno, a raíz de una pregunta formulada por esta opositora. Domínguez le aclaró este aspecto al regidor y le reprochó que «toda la inversión que se lleva haciendo en esta instalación es pensando no en el deporte, sino en los actos que usted organiza en ese pabellón». Problemas acústicos que también se evidencian en el pabellón de Coirón, donde juega sus partidos federados el Inelsa Solar, y en el que no ha actuado en ese sentido.

No en vano, desde su reapertura en 2018 el pabellón de Xil tan sólo acogió dos galas de boxeo y otra de billarda, pero no así deporte federado. Mismo en su día, el Asmubal de balonmano, cuando no pudo jugar por humedad en Coirón, no tuvo opción de presentarlo a la Federación Española.

Aún así este pabellón tiene tras de sí una retahíla de inversiones. Se concibió en el siglo pasado como pista al aire libre y luego se reconvirtió en improvisado pabellón. Tras el destrozo de la manga marina de 2016 se invirtieron 227.888 euros en su reconstrucción y luego hubo que añadir 20.700 euros. En 2018 se dedicaron 145.000 euros por filtraciones y el año pasado 119.994,37 euros en eficiencia energética.

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En total, cuantificado, el pabellón lleva a cuestas 513.582 euros en menos de una década, y es lo que la oposición critica. No apto para deporte federado, desde su reconstrucción este pabellón vino actuando como sede de almuerzos por medio de catering (Xantar de Nadal-Carlos Viéitez Xuntos por Meaño, Cofradía del Centolo Larpeiro, comida de confraternidad de la Asociación Nuestra Señora del Carmen en Dena…), magostos populares del concello, fiestas infantiles municipales o el Encontro de Palilleiras Xil-Meaño que el pasado domingo elegía esta sede por cuarto año consecutivo.