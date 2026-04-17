O Grove se suma a las voces contra el uso temprano de las pantallas entre escolares

El uso inadecuado de las pantallas comienza a notarse en los centros escolares, con alumnos con dificultades para centrar la atención en las clases. Este tipo de situaciones, demasiado frecuentes desde hace tiempo, ha llevado a los centros educativos de O Grove a manifestar su preocupación por un acceso, cada vez más temprano, al uso de las pantallas por parte de su alumnado y que afecta tanto en Primaria como en Secundaria.

Las direcciones de los seis centros educativos que existen en el municipio de O Grove, mantuvieron un primer encuentro por esta cuestión el pasado 13 de febrero, una reunión en la que participaron las direcciones y los miembros de los departamentos de orientación. En ella se puso de manifiesto el impacto de una realidad que «vivimos día a día en las aulas». Entre las principales consecuencias detectadas figuran el bajo rendimiento académico, dificultades de atención y concentración, falta de un descanso adecuado y una disminución de las relaciones sociales entre iguales.

Es por ello que la comunidad educativa decidió trasladar su preocupación al Concello de O Grove y a la Consellería de Educación, solicitando apoyo y medidas de actuación coordinadas.

Representantes de ambas administraciones mantuvieron un encuentro en el CEIP Rosalía de Castro, en el que participaron las direcciones de los seis centros educativos. Durante la reunión se analizó la situación actual y se puso en común la necesidad de desarrollar estrategias conjuntas que permitan promover un uso responsable de las tecnologías y reforzar la sensibilización de las familias y de la comunidad escolar sobre los riesgos asociados a un uso inadecuado de las pantallas a edades tan tempranas.

Desde los seis centros escolares inciden en la importancia de abordar este retro desde una perspectiva integral, basada en la colaboración entre administraciones, profesorado y familias, con el objetivo de garantizar el bienestar emocional, social y académico del alumnado.

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El movimiento iniciado por los centros escolares de O Grove se suma a otras iniciativas que se han puesto en marcha en los últimos meses. De hecho, en el Concello de Meaño se celebró este jueves una concentración en la plaza del Concello en la que profesores y padres de alumnos demandaban una educación digital adecuada para sus hijos. No en vano, los daños por un mal uso de internet y redes sociales en los infantes están aflorando como evidencia científica, del que cabe tomar conciencia las familias. Una cuestión que ya está avalada por la Asociación Española de Pediatría, la Sociedad Española de Neurología Pediátrica y el Colegio Oficial de Psicología de España que advierten de estos riesgos. El acto simbólico se celebró en Meaño con motivo del Día Internacional del Niño y contó también con el respaldo de «Adolescencia Libre de Móviles», una plataforma nacional que agrupa ya a más de 30.000 familias en defensa de la salud digital de sus menores. Con su pacto, Meaño quiere ser bandera en la comarca arousana para levantar conciencia entre las familias, algo a lo que también se quiere sumar O Grove.