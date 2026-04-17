O Grove celebra el nuevo plan para la tubería de agua y espera el apoyo económico de Augas de Galicia
El alcalde recuerda que siempre optaron por sacarla a tierra y «nunca» por dotar a la actual, submarina, con una manga impermeabilizadora
El Concello de O Grove valora «muy positivamente» la nueva alternativa de la Mancomunidade do Salnés para la tubería de agua potable y ahora «solo esperamos, y confiamos, en que Augas de Galicia lo apoye económicamente», declaró el alcalde, Jose Cacabelos.
El regidor recordó que «nunca» apoyaron la opción de colocar una manga interior para impermeabilizar el colector submarino y que, técnicamente, parece haber quedado descartado. Que siempre solicitaron colocar una nueva y por tierra, como recoge la nueva alternativa que se presentó en el pleno comarcal del jueves.
De hecho, Cacabelos indica que llevan «meses» trabajando con la empresa de ingeniería que presta servicio a la Mancomunidade do Salnés, así como con el Concello de Sanxenxo para coordinar la actuación. Este municipio es clave porque se aprovecharían las obras de construcción de una senda que tiene proyectada en la zona, lo cual «abarata» mucho la aspiración grovense.
El regidor meco recordó que ya hace años, Augas planteó algo similar y la inversión se iba a los 4 millones de euros frente a los 1,7 que costaría con el aprovechamiento de estas sinergias.
Según Cacabelos, el presidente comarcal, David Castro, presentará ahora la propuesta ante la Xunta para conseguir la financiación, pues, en principio, siempre defendió que tenía apalabrado dinero autonómico para la camisa interior, que ascendía a un millón de euros, así como para ampliar la ETAP, donde ya está confirmado que asumirá el 80%.
«Confiamos en que se apoye económicamente esta alternativa y que después de mucho trabajo, reuniones y demandas podamos garantizar el suministro de agua de forma segura, fiable y económica y sobre todo, que en caso de avería será de fácil localización y reparación. También tenemos que agradecer la colaboración absoluta del alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, pues siempre se ha ofrecido y ha favorecido que se aproveche su actuación, además de destacar la colaboración entre Concellos y Mancomunidade do Salnés para sacarlo adelante», añadió el alcalde.
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