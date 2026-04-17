La nueva solución para la tubería del agua de O Grove sube a 1,7 millones, pero «sería definitiva»

La nueva solución para la problemática tubería que lleva el agua potable a O Grove sube el coste a los 1,7 millones de euros. La Mancomunidade do Salnés ya tiene un anteproyecto y ahora los Concellos decidirán si optan por esta alternativa, aprovechando la creación de una senda por parte de Sanxenxo, pues la colocación de una camisa interior presenta dificultades técnicas que la dejan casi descartada.

Este solo es uno de los proyectos «estratégicos» de infraestructuras hidráulicas que tienen entre manos y que centraron el pleno comarcal celebrado ayer en Cambados. Antes, por la mañana, el presidente, David Castro, daba cuenta del estado de cada uno.

La ampliación de la planta potabilizadora (ETAP) de Treviscoso, valorada en 5,3 millones de euros, es el más avanzado. Ahora están incluyendo algunas subsanaciones requeridas por Augas de Galicia y esperan firmar pronto el convenio de cofinanciación, con un 80% autonómico y un 20% municipal, el cual se incluirá como requisito en el próximo contrato de gestión del servicio del agua de O Salnés, entre otras mejoras, cuyos pliegos están en preparación. Si todo marcha según lo previsto, el organismo de la Consellería de Medio Ambiente podría licitar las obras de construcción de los dos nuevos depósitos este mismo año.

Castro también avanzó una novedad, la presentación de un proyecto valorado en 400.000 euros a una línea de ayudas del IDAE para crear una planta de almacenamiento del excedente de energía solar que producen en la instalación de Pontearnelas y colocar más paneles, para lo cual ya tienen «apalabrados» terrenos que suman 10.000 metros cuadrados. Sería un sistema de baterías como ya existen otros ejemplos en la comarca, en Sanxenxo, aunque de iniciativa privada.

La pretensión es verter lo menos posible a la red eléctrica general, pues la contraprestación económica «es muy poca» y de este modo darían un paso significativo hacia su objetivo de alcanzar la independencia energética, para no depender de la oscilación de los precios de mercado, pues la energía se come más del 50% del coste del servicio y hubo momentos en que la factura de los bombeos para sacar agua del Umia y llevarla a la ETAP pasó de los 300.000 al millón de euros anual; ahora está en los 600.000 euros, aproximadamente.

En cuanto a la tubería para O Grove, el también alcalde de Ribadumia reconoce la urgencia ante las continuas roturas de la submarina, pero también advirtió que la alternativa de hacer una nueva en tierra, aprovechando la senda que ejecutará Sanxenxo, «es compleja y llevará su tiempo, pues también precisa de autorizaciones sectoriales y de la búsqueda de financiación». Los nueve municipios miembros no pueden afrontar en solitario el coste de 1,7 millones. No obstante, también ve ventajas como que «será una solución definitiva, cuando la manga interior era algo más a medio plazo, y permitiría mantener la vieja para emergencias». En todo caso, señaló que serán los alcaldes quienes decidan.

Asimismo, lleva buen ritmo la digitalización del sistema. Esta semana mantendrán la primera reunión con la adjudicataria de su implantación, lo cual resultará en un cerebro integrado en el centro de control que están preparando en la nueva nave logística de Sete Pías, que también está avanzando.

Entre otras cosas, supondrá la instalación de 37 sensores en diferentes puntos de la red de tuberías, de unos cien kilómetros, para obtener datos a tiempo real de presión, temperatura, pero sobre todo del consumo y de las reservas de los depósitos de cola de los Ayuntamientos. Esperan tener los primeros informes en junio, lo cual también usarán para concretar los pliegos del contrato del agua y «supondrá cerrar el círculo para una gestión más eficiente de este servicio, que es esencial. Primero para los 110.000 vecinos, pero también para mantener las buenas cifras turísticas», añadió Castro, que compareció junto al gerente comarcal, José Ramón García Guinarte.

Este exhaustivo control de la situación, más doblar la capacidad de producción, pasando de los 300 litros por segundo actuales a casi 700, equipará a O Salnés para varias décadas y solucionará problemas como la pérdida de presión en las zonas más altas de Ribadumia y Meaño cuando el consumo se dispara en verano, cuando la población se triplica. No obstante, también supone un reto para una infraestructura con dos décadas de antigüedad. Como ejemplo, Castro puso la tubería intermedia que va del río a la planta, asegurando que está bien, pero que cuando se finalicen estos proyectos habrá que prestarle atención inversora a esta y otras cuestiones.

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El presidente de O Salnés sacó pecho, destacando el impulso de demandas históricas como ampliar la ETAP. Ya empezó a plantearse en 2008: «En estos años se habló mucho, pero nunca se concretó nada y además se trata de un proyecto abierto a hasta tres fases, pensando en el futuro a largo plazo», declaró.