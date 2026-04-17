Medio millar de escolares dan la nota en Vilagarcía

Tras meses de preparación, medio millar de escolares de Vilagarcía entonaron hoy con una misma voz diferentes canciones en un evento entrañable que se ha convertido en una cita ineludible para las familias y que además pone en valor el trabajo del Conservatorio Profesional de Música de Vilagarcía, que organiza la cita con el Concello y con la colaboración de los profesores de música de los diferentes centros.

Se trata de CantArousa, que llenó el auditorio de temas populares de todo el mundo y otros más actuales y cercanos a los tiempos de los jóvenes cantores, que pertenecen a Segundo y Tercero de Primaria.

Todo ello bajo la batuta de la cantante y directora de coros Marina Penas y con un acompañamiento instrumental de lujo, al que se sumaron coreografías para animar las canciones. Como siempre, se ofrecieron dos sesiones para que los padres y demás parientes orgullosos pudiesen asistir a este acontecimiento.

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Público asistente a la segunda edición de CantArousa. / Iñaki Abella

La entrada también estaba abierta a la ciudadanía en general, pero era preciso retirar una entrada previa y se daba prioridad a los miembros de la comunidad escolar que empezaron con los ensayos el pasado mes de noviembre. Cabe recordar que participaron los CEIP A Escardia, A Lomba y Anexo, O Piñeiriño, Rubiáns, Vilaxoán, Sagrada Familia y San Francisco. Tampoco el alcalde, Alberto Varela, y otras autoridades quisieron perderse la segunda cita de esta actividad que volvió a ser todo un éxito.