Juzgan a mujer y a su sobrina por robar 635.000 euros a su jefe, un procurador de Cambados

La Audiencia de Pontevedra juzgará la próxima semana a una mujer y a su sobrina, acusadas de quedarse con 635.000 euros del despacho de un procurador de Cambados para el que trabajaron. La Fiscalía pide para cada una siete años de prisión, multa de 9.000 euros e indemnizar al profesional.

A este respecto incluye al marido de una de ellas, pues aunque «no consta que hubiera participado en el plan, sí obtuvo un incremento patrimonial», así que deberá responder en su condición de responsable civil a título lucrativo al estar casado en gananciales.

Así lo recoge el escrito de acusación del Ministerio Público de un caso que se remonta a 2018, cuando el procurador denunció los hechos, señalando a una empleada que llevaba 27 años trabajando con él en el cargo de oficial habilitada. Como tal, se encargaba del control interno de la contabilidad, facturación de ingresos y gastos, realización de pagos, supervisión de movimientos bancarios, en particular de los relativos a las cuentas de consignación judicial, gestión de talonarios de cheques...

Entre los años 2002 y 2016, su sobrina también trabajó en el despacho, incialmente como auxiliar de secretaría, pero fue adquiriendo nuevas atribuciones relacionadas con cuestiones económicas y «todo ello bajo las indicaciones y supervisión» de la otra acusada, según sostiene el fiscal.

Este considera que entre 2014 y 2018 ambas «desarrollaron un plan» con el «propósito de obtener un beneficio patrimonial» con el siguiente modus operandi: la veterana entregó a su pariente diversas chequeras vinculadas a cuentas bancarias del despacho incluso cuando se habían agotado. El fiscal considera que así, la sobrina redactó 692 cheques por diferentes importes a su favor y con cargo a seis cuentas bancarias en las que figuraba como titular o cotitular con su marido e incluso con su hijo menor. Todo ello, «a sabiendas de su mendacidad».

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La acusación pública considera probado que el perjuicio ocasionado al procurador asciende a 635.657 euros y acusa a ambas de un delito continuado de estafa agravada en concurso medial con un delito continuado de falsedad documental mercantil cometido por particular. Así, pide para cada una siete años de cárcel, veinte meses de multa a razón de 15 euros al día y que indemnicen al profesional en esa cantidad, así como la que, en su caso, se determine en el juicio o en la ejecución de la sentencia.