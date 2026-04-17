Turismo
El jardín de Quinteiro da Cruz recibe el prestigioso premio Acanthus
El certamen reconoce «La casa de té en el bosque» como una apuesta por la excelencia
Meis
El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, conoció ayer el proyecto de «La casa de té en el bosque» en el pazo Quinteiro da Cruz, que ha resultado reconocido con el Premio Acanthus de Plata en la categoría de desarrollo cultural y turismo sostenible concedido por el Itinerario Europeo de Jardines Históricos. El galardón reconoce la apuesta por la excelencia en la conservación y dinamización del patrimonio de jardines históricos. El proyecto premiado consiste en la creación de una casa de té sostenible integrada en un jardín histórico, donde se combinan principios de permacultura y turismo.
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