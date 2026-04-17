A Illa recurre al GDR para remodelar el parque de O Bao

El Concello de A Illa de Arousa ha puesto ven marcha un proyecto para remodelar el parque infantil de O Bao que contempla la suministración e instalación de tres nuevos elementos de juego. Esta actuación, que cuenta con un presupuesto base de licitación de 23.000 euros, tiene como objetivo modernizar y ampliar la oferta del parque infantil.

El proyecto se financiará a través de las ayudas del Leader 2026-2028, gestionadas por el Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Salnés-Ulla-Umia. La actuación consistirá en la instalación de tres elementos homologados, diseñados para resistir el entorno marino en el que se asentarán, al utilizar materiales como el acero inoxidable y el polietileno de alta densidad.

En ese parque se van a instalar una estructura multijuego, un columpio doble y un balancín de resorte. El plazo estimado para que estos nuevos juegos se encuentren operativos será de aproximadamente un mes desde la formalización del contrato. El alcalde de A Illa, Luis Arosa, asegura que, con esta nueva inversión se «da respuesta a una demanda social, ya que la dotación era insuficiente para la cantidad de niños que disfrutan de este espacio, especialmente en el verano».

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La situación del parque infantil ha sido objetivo de polémicas entre el grupo de gobierno y el Partido Popular, señalando estos últimos que los diferentes juegos no solo se encontraban obsoletos, sino que eran un auténtico peligro para los pequeños debido a la ausencia de mantenimiento del parque.