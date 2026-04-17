Infraestructuras
A Illa recurre al GDR para remodelar el parque de O Bao
Licitará la obra por 23.000 euros que llegarán a través de las ayudas del programa Leader
El Concello de A Illa de Arousa ha puesto ven marcha un proyecto para remodelar el parque infantil de O Bao que contempla la suministración e instalación de tres nuevos elementos de juego. Esta actuación, que cuenta con un presupuesto base de licitación de 23.000 euros, tiene como objetivo modernizar y ampliar la oferta del parque infantil.
El proyecto se financiará a través de las ayudas del Leader 2026-2028, gestionadas por el Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Salnés-Ulla-Umia. La actuación consistirá en la instalación de tres elementos homologados, diseñados para resistir el entorno marino en el que se asentarán, al utilizar materiales como el acero inoxidable y el polietileno de alta densidad.
En ese parque se van a instalar una estructura multijuego, un columpio doble y un balancín de resorte. El plazo estimado para que estos nuevos juegos se encuentren operativos será de aproximadamente un mes desde la formalización del contrato. El alcalde de A Illa, Luis Arosa, asegura que, con esta nueva inversión se «da respuesta a una demanda social, ya que la dotación era insuficiente para la cantidad de niños que disfrutan de este espacio, especialmente en el verano».
La situación del parque infantil ha sido objetivo de polémicas entre el grupo de gobierno y el Partido Popular, señalando estos últimos que los diferentes juegos no solo se encontraban obsoletos, sino que eran un auténtico peligro para los pequeños debido a la ausencia de mantenimiento del parque.
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