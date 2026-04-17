A Illa reclama protagonismo para la acuicultura y el marisqueo en el Reglamento de Costas

El alcalde de A Illa de Arousa, Luis Arosa, anunció este viernes la presentación de una serie de alegaciones al Reglamento General de Costas en las que reclama un mayor protagonismo para la acuicultura y el marisqueo, a fin de proteger las concesiones que gestionan cofradías y bateeiros. Arosa señala que el núcleo del problema «es jurídico y no político; la directiva europea de servicios que el anteproyecto de ley pretende aplicar no abarca la acuicultura, los cultivos marinos ni el marisqueo», explica Arosa antes de incidir en que «son actividades de producción primaria de alimentos y no servicios». Es por ello que, desde A Illa se solicita en las alegaciones una disposición expresa que excluya sin ambigüedad a la acuicultura y al marisqueo del régimen de concurrencia competitiva.

En las alegaciones, el Concello de A illa insiste en que "son actividades de producción primaria de alimentos, no servicios, reconocidas por la propia Comisión Europea en respuestas parlamentarias de 2013 y 2023". Arosa apunta que «someter a las bateas y al marisqueo a concurso público competitivo no es una exigencia Europa a nuestro entender; Italia, enfrentada al mismo procedimiento de infracción, encontró la solución correcta: limitar la licitación competitiva a las concesiones turístico-recreativas y servicios, excluyendo la acuicultura y el marisqueo». Esa decisión fue algo que la Comisión «no cuestionó, por lo que España debe seguir ese modelo e intentar excluir la acuicultura y el marisqueo».

En los siete kilómetros cuadrados de A Illa, donde conviven menos de 5.000 habitantes, no hay capacidad para absorber esa norma. No en vano, explica Arosa, «más del 80% de la población activa depende del mar; las concesiones de bateas y marisqueo son el sustento de familias que llevan generaciones trabajando, con una gestión que se demuestra compatible con la conservación de la ría de Arousa». Para Arosa, abrir esas concesiones a concurso público libre no va a mejorar ningún mercado de servicios, pero si «a exponer el medio de vida de una comunidad que no tiene otra alternativa económica a la entrada de grandes operadores ajenos al territorio que acabarán por provocar el despoblamiento de este municipio».

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Arosa también carga contra la Xunta que, teniendo las competencias de Costas desde julio de 2025 y muchos más técnicos que un municipio de menos de 5.000 habitantes «presentó unas alegaciones que no entraban en el fondo del problema; ahora, tras conocerse las presentadas por A Illa, la Xunta se suma a la posición y hace suyos los argumentos que otros hemos trabajado, por eso le reclamo a la administración autonómica que se ponga a trabajar de verdad por el sector del mar, que y use sus competencias y que la próxima vez no tenga que aguardar a que un concello le explique cuál es el problema e intentar resolverlo cuanto antes».