Escasa incidencia de mildiu en la vid, que ya desarrolla el órgano floral

Atendiendo a la codificación BBCH de los estadios fenológicos de desarrollo de la vid, las plantaciones se encuentran actualmente en estadio 5, que hace referencia a la aparición del órgano floral.

Más concretamente, los predios se mueven entre el nivel 53, que se refiere a inflorescencias claramente visibles, y el 55, cuando las inflorescencias se hinchan y las flores está apretadas entre sí, dándose ya los primeros casos de nivel 57, con inflorescencias desarrolladas completamente, es decir, las flores separándose ya.

Es un momento importante para el viñedo, de ahí la importancia de que plagas como el mildiu estén, de momento, pasando desapercibidas.

Imagen que muestra el desarrollo fenológico del viñedo. / EFA

Tanto es así que la Estación Fitopatológica de Areeiro (EFA) esgrime que en las revisiones llevadas a cabo esta semana en sus parcelas de seguimiento no se detectó aún la primera mancha de aceite, «ni tampoco tuvimos notificación de su aparición en otros predios», apostillan los técnicos.

Para añadir que la ausencia de manchas se aprecia también en las viñas que no recibieron tratamiento preventivo alguno e incluso en otras que están abandonadas.

Creen los expertos que «las temperaturas frescas que estamos teniendo en buena parte del día probablemente sean las responsables de que no se manifestara aún la enfermedad ni en hoja ni en los racimos en formación».

La plantas están por ahora limpias. / EFA

En resumen, que hay tranquilidad en cuanto al mildiu, recomendándose la vigilancia de las vides que ya recibieron el primer tratamiento en caso de que regresen las lluvias y a medida que se aproxime el final del periodo de protección del fungicida aplicado.

En las que no fueron tratadas todavía «la vigilancia debe ser más estricta», si bien es cierto que «es de esperar una evolución similar de las plantas si las temperaturas nocturnas se mantienen bajas», aclaran desde la EFA.

Donde aprovechan su boletín fitosanitario semanal para destacar que tampoco el oidio preocupa en la actualidad, ya que no se detectaron aún síntomas de esta enfermedad, ni siquiera en las variedades más sensibles.

Esto quiere decir que no hay que aplicar aún tratamiento alguno contra este patógeno, por mucho que algunos viticultores se muestren preocupados tras detectar oidio en los robles.

Ante ese temor, la EFA aclara que «la especie que afecta a los robles no es la misma que ataca a la vid, y de hecho hay árboles que ya tienen oidio casi desde la brotación».

La viña es diferente, y el momento de «máxima sensibilidad» ante el oidio no llega hasta la floración, cuando sí es necesario proteger las plantas. Por ahora «basta con mantener la vigilancia».

Así pues, sin la amenaza de las plagas a la vista, los técnicos de la EFA inciden en «mantener bien segada la cubierta vegetal del suelo», sobre todo en los predios donde las cepas están conducidas en formaciones bajas, ya que «las gramíneas y otras adventicias, que están en floración, llegan a superar la altura de las cepas».