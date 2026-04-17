Detectado y protegido el tercer nido de chorlitejo

La semana pasada se daba cuenta de la aparición en la Reserva Ornitológica de O Grove del primer nido de chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus). Ahora hay que decir que ya son tres las puestas detectadas en la recién estrenada temporada de cría de esta amenazada especie, también conocida como «píllara das dunas».

Se localizan en dos playas diferentes de la localidad arousana, que de este modo se consolida como una de las principales referencias gallegas para el plan de protección del pequeño pájaro, impulsado por la Consellería de Medio Ambiente y participado por administraciones locales como la grovense y colectivos como la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife).

Uno de los carteles que informan de la prohibición de acceder con perros a la playa. / M. Méndez

Los tres nidos han sido debidamente protegidos, mediante la instalación de estacas y cuerdas para delimitar la zona de exclusión y la colocación sobre las puestas de jaulones que permiten al ave entrar y salir con normalidad, pero impiden la acción de depredadores como los perros y evitan también que los huevos puedan ser pisoteados por los usuarios de los arenales.

Así lo confirma la Concejalía de Medio Ambiente de O Grove, donde vuelven a pedir que se respeten siempre esas zonas balizadas, que nadie se acerque a los nidos, «aunque parezcan abandonados», que se evite la presencia de canes en la arena y que los usuarios caminen por las zonas húmedas de la playa, «no por las áreas dunares» o sus proximidades.

Uno de los jaulones de protección. / M. Méndez

«Este tercer nido es una excelente noticia y un motivo más para seguir cuidando y divulgando el valor ecológico de la Reserva Ornitológica de O Grove», esgrimen en el Concello.

«Ahora toca estar pendientes de su evolución y cruzar los dedos para que dentro de unas semanas podamos hablar de nuevos polluelos corriendo por la arena», argumentan desde Medio Ambiente cuando recuerdan que «esta ave limícola anida directamente en la arena, haciendo apenas una pequeña depresión en el suelo donde deposita los huevos».

Está bien recordarlo, ya que «esta estrategia, aunque efectiva en entornos naturales poco alterados, la convierte en una especie muy vulnerable ante la actividad humana, pues el paso de personas o perros puede destruir esos nidos que resultan casi invisibles a simple vista».

El cordón dunar de A Lanzada. / M. Méndez

Cabe recordar que en playas como A Lanzada, Mexilloeira, Raeiros y otras susceptibles de ser utilizadas por el chorlitejo como zona de cría hay instalados paneles informativos que advierten de los peligros existentes para la «píllara» y de las sanciones que pueden imponerse a quienes, por ejemplo, llevan sus perros a estas áreas de reproducción.

«A ver si acabamos de una vez por todas con esta lacra de perros que deambulan por las playas, tan perjudicial para la naturaleza y sus seres vivos», proclaman tanto el Concello de O Grove como SEO/BirdLife, donde además recuerdan que esta especie está catalogada como «En Peligro» en el Libro Rojo de Aves de España y como «Vulnerable» en el Catálogo Gallego de Especies Amenazadas.