Tribunales
Cinco hombres se sentarán en el banquillo por regentar un narcopiso en O Grove: piden cinco años de cárcel
Durante el registro se incautaron decenas de dosis de diferentes drogas con un valor global de 10.000 euros
Cinco hombre se sentarán la próxima semana en el banquillo de la Audiencia de Pontevedra acusados de regentar un narcopiso ubicado en O Grove y que fue desarticulado en una importante operación desarrollada en 2019 por la Guardia Civil. Se enfrentan a cinco de años prisión y al pago de multas de 30.000 euros por un delito contra la salud pública, pero también a una sanción y a tener que indemnizar a la compañía eléctrica por un enganche ilegal para tener luz en la vivienda.
El dispositivo desarrollado aquel noviembre se saldó con la intervención de decenas de dosis de diferentes sustancias tras meses de investigación policial que concluyeron que, los cinco acusados, venían «haciendo una actividad de acopio, almacenamiento, depósito y distribución de sustancias estupefacientes».
Así lo recoge el escrito de la Fiscalía sobre este dispotivos desarrollado en la calle Horta do Río en el que los agentes incautaron equipos, unos 400 euros y una docena de paquetes y envoltorios de diferentes cantidades de droga cuyo valor global el mercado, con su venta en gramos, asciende a unos 10.000 euros. Siempre según las mismas fuentes, encontraron casi 9.000 euros en cocaína, algo más de mil de heroína y unos 770 de hachís.
El Ministerio Público considera que los hechos se corresponden con un delito contra la salud pública por tráfico de drogas tóxicas que causan grave daño a la salud, por lo cual solicita cinco años de prisión para cada uno y el pago de una multa de 30.000 euros.
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