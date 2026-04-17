Protesta
La CIG sale a la calle contra la reforma sobre las bajas laborales
Vilagarcía
El sindicato CIG lideró una concentración de protesta en la mañana de ayer ante la Casa del Mar de Vilagarcía, dentro de su campaña informativa y de movilizaciones sobre las bajas laborales. Bajo el lema «La salud es un derecho, enfermar no es delito», el sindicato denunció el intento de «responsabilizar a la clase trabajadora» del absentismo tras la reforma laboral de la Xunta. La protesta sirvió para rechazar los mensajes que, a su juicio, buscan «culpabilizar a las personas trabajadoras por enfermar».
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