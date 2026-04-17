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La CIG sale a la calle contra la reforma sobre las bajas laborales

La CIG sale a la calle contra la reforma sobre las bajas laborales | CEDIDA

La CIG sale a la calle contra la reforma sobre las bajas laborales | CEDIDA

Diego Doval

Vilagarcía

El sindicato CIG lideró una concentración de protesta en la mañana de ayer ante la Casa del Mar de Vilagarcía, dentro de su campaña informativa y de movilizaciones sobre las bajas laborales. Bajo el lema «La salud es un derecho, enfermar no es delito», el sindicato denunció el intento de «responsabilizar a la clase trabajadora» del absentismo tras la reforma laboral de la Xunta. La protesta sirvió para rechazar los mensajes que, a su juicio, buscan «culpabilizar a las personas trabajadoras por enfermar».

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