El Camino a Vela zarpará el 5 de junio desde La Rochelle

La XI edición de la travesía El Camino a vela partirá el próximo 5 de junio desde el puerto francés de La Rochelle rumbo a Santiago de Compostela, donde concluirá el 27 de junio tras recorrer el litoral cantábrico y atlántico en una experiencia que une navegación, cultura, sostenibilidad y el Camino de Santiago por Mar. La iniciativa se ha consagrado como una propuesta para alcanzar Santiago por mar y como un referente del turismo náutico y azul sostenible.

La ruta 2026 hará escala en Euskadi (Hondarribia, Bermeo y Santurtzi), Cantabria (Laredo y Santander), Asturias (Gijón y Avilés) y Galicia (Ribadeo, Viveiro, Cedeira, Ferrol, A Coruña, Muxía, Muros, A Pobra do Caramiñal y Vilagarcía de Arousa), antes de llegar a Padrón y completar el último tramo a pie hasta Santiago.

En esta edición, la Travesía refuerza su compromiso con el futuro profesional de los jóvenes con la incorporación de BluePath, una app impulsada por Educación Azul que acerca a la Generación Z las oportunidades formativas y laborales de la economía azul.

La herramienta estará presente en las localidades de recalada a través de actividades divulgativas, mostrando que el mar es también un espacio de empleo, innovación y desarrollo.

Así, El Camino a Vela se consolida como altavoz para despertar vocaciones, conectando la emoción del viaje con la inspiración profesional en torno a las denominadas Profesiones Azules.

Con once ediciones, El Camino a Vela continúa creciendo como proyecto de referencia en la promoción del mar como espacio de peregrinación, deporte, cultura, sostenibilidad y oportunidades.

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La iniciativa cuenta con el impulso de la Asociación Educación Azul. Cuenta, asimismo, con el apoyo de la Axencia de Turismo de Galicia, así como con el respaldo de entidades como la Mancomunidade de O Salnés y los municipios por los que pasa, caso de Vilagarcía de Arousa. Más allá de la travesía, El Camino a Vela es una red de localidades que encuentran en el proyecto una plataforma para poner en valor su identidad marítima, su patrimonio, su gastronomía y su hospitalidad, reforzando el vínculo entre mar, territorio y comunidad.