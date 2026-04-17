Cambados, referente gallego en la descarga de volandeira, supera las 315 toneladas y genera 1,4 millones

El puerto de Cambados lideró las descargas de volandeira en una campaña de récord, con una facturación de más de 1,8 millones de euros y un volumen de casi 424 toneladas. Es «la mejor de la serie histórica», certificó hoy la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, durante una visita a la lonja en la que fue recibida por el patrón mayor, Alejandro Pérez, entre otros miembros de su equipo.

De ese total, Tragove asumió la gran mayoría, registrando descargas superiores a 315 toneladas que generaron 1,4 millones de euros, convirtiéndolo en el «gran referente gallego» de un recurso cada vez más apreciado. Además, da un respiro a la rula, muy afectada por la crisis del marisqueo y que cerró 2025 con una facturación de más de siete millones de euros tras la comercialización de 1.000 toneladas de producto.

La directora xeral destacó el «fuerte compromiso» con este centenario pósito de 473 profesionales del sector del mar en diferentes sectores y señaló que, desde 2022, la Consellería do Mar ha realizado un «esfuerzo» inversor para ayudar a estas instituciones, destinando casi un millón de euros en el marco de las ayudas a proyectos colectivos, de modernización y mejora de los equipamientos y de las infraestructuras portuarias, lonjas... Y a esto sumó 590.000 euros para proyectos colectivos, así como 256.000 para acuaciones de regeneración y restauración de la biodiversidad de las rías gallegas, lo cual «ha permitido recuperar 67 hectáreas de superficie marina y entregar más de 9 millones de unidades de especies, como la almeja japónica, la fina, la babosa o el erizo».

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Ángeles V. Suárez reafirmó el compromiso de la Xunta con las cofradías, «trabajando mano a mano» con ellas para que «innovación y el apoyo financiero sigan siendo ls palancas que permitan al sector mar-industria superar los retos actuales y generar riqueza y empleo de calidad».