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Edadismo

Baión articula fórmulas en defensa de los derechos de los mayores

El encuentro impulsado por O Castro sirvió para poner encima de la mesa diferentes estrategias para acabar con los estereotipos

Jornadas sobre edadismo celebradas en la casa da cultura de Baión.

Jornadas sobre edadismo celebradas en la casa da cultura de Baión. / Iñaki Abella

Adolfo Gago

Vilanova

La casa da cultura de Baión, en Vilanova de Arousa, reunió ayer a un buen número de técnicos y expertos en gerontología y edadismo, uno de los prejuicios que más se está detectando en el seno de la sociedad en los últimos años. Las jornadas han sido organizadas por la asociación cultural O Castro, entidad que se encuentra volcada en la defensa de los derechos de las personas mayores y en mantener su dignidad gracias a las actividades del voluntariado.

En las jornadas también participó el director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, que puso en valor el compromiso de la administración autonómica con el bienestar de las personas mayores. En su intervención, Acevedo se refirió a la estrategia contra la soledad no deseada y contra el edadismo impulsadas por la Xunta, como dos herramientas muy importantes para combatir estas problemáticas a las que se enfrentan muchas personas al llegar a la vejez. El objetivo de estas estrategias es prevenir, detectar y actuar ante estas situaciones, para garantizar que las personas mayores disfruten con plenitud de esta etapa de sus vidas.

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En cuanto a combatir el edadismo, Acevedo destacó que se trata de una propuesta pionera que actúa en todos los ámbitos sociales. Este esas actuaciones están dar visibilidad y desafiar los estereotipos con campañas de comunicación y encuentros generacionales, dar formación en el sistema educativo y crear un comisionado autonómico contra esta estigmatización de las persona. También destaca el tejido de redes sociales con entidades como Cruz Roja.

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