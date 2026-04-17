Edadismo
Baión articula fórmulas en defensa de los derechos de los mayores
El encuentro impulsado por O Castro sirvió para poner encima de la mesa diferentes estrategias para acabar con los estereotipos
La casa da cultura de Baión, en Vilanova de Arousa, reunió ayer a un buen número de técnicos y expertos en gerontología y edadismo, uno de los prejuicios que más se está detectando en el seno de la sociedad en los últimos años. Las jornadas han sido organizadas por la asociación cultural O Castro, entidad que se encuentra volcada en la defensa de los derechos de las personas mayores y en mantener su dignidad gracias a las actividades del voluntariado.
En las jornadas también participó el director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, que puso en valor el compromiso de la administración autonómica con el bienestar de las personas mayores. En su intervención, Acevedo se refirió a la estrategia contra la soledad no deseada y contra el edadismo impulsadas por la Xunta, como dos herramientas muy importantes para combatir estas problemáticas a las que se enfrentan muchas personas al llegar a la vejez. El objetivo de estas estrategias es prevenir, detectar y actuar ante estas situaciones, para garantizar que las personas mayores disfruten con plenitud de esta etapa de sus vidas.
En cuanto a combatir el edadismo, Acevedo destacó que se trata de una propuesta pionera que actúa en todos los ámbitos sociales. Este esas actuaciones están dar visibilidad y desafiar los estereotipos con campañas de comunicación y encuentros generacionales, dar formación en el sistema educativo y crear un comisionado autonómico contra esta estigmatización de las persona. También destaca el tejido de redes sociales con entidades como Cruz Roja.
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