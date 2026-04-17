Más de 350 especialistas descubren los caldos Rías Baixas en Estados Unidos

Chicago y Boston son las dos ciudades de Estados Unidos en las que han recalado esta semana las bodegas de la denominación de origen Rías Baixas, en el marco de una visita comercial auspiciada por el Consello Regulador y la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía.

Estados Unidos es el gran mercado exterior de Rías Baixas, pero en los últimos años se ha visto envuelto en una situación de gran incertidumbre debido a la amenaza de aranceles por parte del presidente norteamericano, Donald Trump, y a las tensiones diplomáticas entre este país y España.

Precisamente por ello, este tipo de misiones comerciales son más importantes si cabe. «Si hay un mercado por excelencia de los vinos de Rías Baixas, ese es Estados Unidos. Número uno de su «top-ten» de exportaciones desde siempre, es un destino que muestra resiliencia ante todos los vaivenes que se están produciendo en los últimos tiempos», defienden desde Rías Baixas.

Estados Unidos también es el primer país que contó con un plan promocional en la denominación de origen. Hasta Chicago y Boston se han desplazado 25 bodegas, así como personal del Consello Regulador. Entre los eventos de las dos ciudades reunieron a más de 350 prescriptores estadounidenses y también contaron con la colaboración de tres participantes de alguna de las misiones inversas, organizadas por Rías Baixas en dicho país.

La gira se desarrolló con un formato similar en cada ciudad, que consistió en un seminario VIP para 60 profesionales y medios de comunicación del sector en cada ciudad, e impartido por destacados expertos en vino, y una cata-showroom que tanto en Chicago como en Boston alcanzaron los 120 profesionales en cada uno.

Unos eventos a los que asistieron el secretario general de la Denominación, Ramón Huidobro, y la directora de marketing, Eva Mínguez, así como las bodegas participantes.

El «Rías Baixas Roadshow» celebró el lunes su primera jornada en Chicago, liderada por Jim Bube, director de vinos de Hogsalt Hospitality; y Marianne Frantz, propietaria y educadora de la American Wine School, copresentadora del seminario. Ambos profesionales conocen la denominación de origen gallega por su participación en una de las misiones inversas.

Ayer miércoles, la cita fue en Boston con Jeffrey Hyman, director de bebidas del Barcelona Wine Bar y también asistente a una de las misiones inversas con Estados Unidos, y Erika Frey, directora de Formación de la Commonwealth WineSchool, como copresentadora. Como ya es habitual en estos últimos años, la gira ha vuelto a tener una gran acogida por parte de los prescriptores de Chicago y Boston.

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Un hecho que se reafirma en los últimos datos de exportación de 2025, donde Estados Unidos mantiene el tipo como mercado internacional por excelencia de la D.O. De hecho, el ejercicio pasado creció un 5,38 por ciento en volumen y un 1,28 por ciento en valor, con 85 bodegas exportadoras.