Censo
Vilagarcía moderniza la gestión del padrón
El Concello adjudica por 108.900 euros un nuevo programa que conectará datos municipales y electorales y mejorará la atención a la ciudadanía
El Concello de Vilagarcía ha adjudicado a Spai Innova Astígitas el suministro del nuevo programa informático para modernizar la gestión del padrón municipal y del censo electoral, en un contrato valorado en 108.900 euros. La empresa presentó la mejor oferta calidad-precio, al rebajar el presupuesto inicial e incorporar mejoras.
El gobierno local destaca que esta actuación permitirá adaptar el funcionamiento municipal a los cambios legislativos recientes, agilizar el trabajo interno y prestar un mejor servicio a la ciudadanía. «La nueva aplicación garantizará la interconexión entre padrón y censo electoral», de modo que ambos puedan cruzar información de forma inmediata y evitar discrepancias.
La adjudicataria dispondrá de tres meses para instalar el sistema, migrar los datos, integrarlo con el resto de programas municipales y formar al personal. Además, permitirá realizar trámites desde la sede electrónica.
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